'Imamo potporu Ademija da uzmemo tu titulu. 13. svibnja je obljetnica čuvene utakmice Dinamo-Zvezda'

Futsal Dinamo ima lijepu priliku ove sezone ostvariti plasman u svoje prvo, povijesno finale prvenstva Hrvatske. U prvoj polufinalnoj utakmici pobijedili su kao gosti branitelje naslova, Novo Vrijeme Apfel s 2:1 i sada s nestrpljenjem očekuju drugu utakmicu koja se igra u petak, 12. svibnja u dvorani II Doma sportova s početkom u 20.15 sati. Polufinale se igra na dvije pobjede. Futsal Dinamo do sada je šest puta igrao u polufinalu i to zaredom, od 2016. do 2021. godine. Posljednji zagrebački klub koji je osvojio prvenstvo Hrvatske u futsalu bio je Nacional prije šest godina klada su u finalu svladali Split Tommy.

Izgubio sam svih šest

– Jako se dobro sjećam svih šest polufinala koje smo izgubili. Naime, bio sam sudionik svih tih utakmica kao igrač – istaknuo je Matija Đulvat, danas trener Futsal Dinama.

Kada ste bili najbliže plasmanu u finale?

– U sezoni 2016./2017. kada smo polufinalnu seriju također igrali protiv Makarana. Igrala se treća, odlučujuća utakmica, koja je završila neodlučeno pa su se izvodili kazneni udarci. Na kraju smo ispali zbog jednog promašaja – rekao je Đulvat.

Tko je bio nesretnik koji je promašio?

– Nažalost, ja – iskreno će Matija, dodavši:

Te godine su bile jako tužne za klub. Godinu dana poslije na parketu se srušio, a poslije u bolnici preminuo Mate Čuljak, a nekoliko mjeseci poslije u prometnoj nesreći poginuo je Matija Capar. Da su obojica danas živa, vjerujem da bi bili uz klub – kaže Đulvat.

Novo Vrijeme se sigurno neće lako odreći obrane naslova?

– Naravno. Imaju kvalitetu, ali nećemo se ni mi lako predati. U Makarskoj ih nismo nadigrali, imali smo možda i malo sreće, ali smo zasluženo pobijedili. U Makarskoj nismo slavili nekakvih šest godina. Inače, Novo Vrijeme teško gubi utakmice na svom parketu. Ove sezone pobijedio ih je u Makarskoj samo Sporting koji je nedavno igrao na završnom turniru Lige prvaka i u prvom kolu ovogodišnjeg prvenstva Futsal Pula.

Imat će te veliku podršku navijača?

– Nadam se da će dvorana biti dupkom puna. Ovaj vikend navijači Dinama imaju tri velika sportska događaja. U petak su na futsalu, u subotu na košarkaškoj utakmici Dinamo – Zadar, a u nedjelju u Maksimiru, na utakmici HNL-a, Dinamo – Šibenik. Uz sve, 13. svibnja je obilježavanje one čuvene utakmice između Dinama i Crvene zvezde koja nije odigrana. Vjerojatno ćemo u nedjelju biti gosti na Maksimiru. Pozvali su nas igrači preko društvenih mreža, a dobili smo i potporu Ademija da konačno uzmemo taj naslov u futsalu – kaže Đulvat.

Vraća se Novak?

U petak ćete morati bez jednog važnog igrača...

– Da, zbog kartona neće moći igrati reprezentativac Kristijan Postružin. No, nadam se da će se u roster vratiti iskusni Tihomir Novak koji zbog ozljede koljena nije odigrao još nijednu utakmicu u doigravanju.

Jedna od junaka pobjede u prvoj polufinalnoj utakmici bio je vratar Ante Piplica koji je tri sekunde prije kraja obranio deseterac.

Bez dobrog vratara u futsalu nema ni dobrog rezultata. Ante je s nama treću sezonu. Prije je branio u Uspinjači, a karijeru futsal vratara počeo je u klubu Jezera. Evo, nedavno je dobio poziv za reprezentaciju. Nikad nije branio veliki nogomet – zaključio je Đulvat.

Inače, Piplica je prošao vratarsku školu Zadra, baš kao i Dominik Livaković. Činjenica je da trenutačno obojica brane za Dinamo, jedan brani u velikom, a drugi u malom nogometu.

– Inače, rođen sam u susjednoj BiH i kao mali doselio sam se u Benkovac gdje sam se na nagovor svog velikog prijatelja Marija Jarmanovića, počeo baviti futsalom. Također, htio bih i spomenuti treneru Ivicu Podruga i svakako da sam zahvalan njima dvojici na ovome što ostvarujem u futsalu.