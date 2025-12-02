Dinamo prijavio Marija Carevića! Smatraju da je prešao granicu dopuštenog

Utakmica Gorice i Dinama (0:2) dobila je svoj nastavak i nakon posljednjeg zvižduka suca Matea Ercega. Desetak je navijača stajalo na nasipu iznad ulaza na teren te su najprije vrijeđali glavnog suca, a potom i trenera Gorice Marija Carevića. Carević im nije ostao dužan pa im je verbalno uzvratio.

"Nisam ušao u sukob. To su sve trenerski igrokazi. Meni je legitimno izležavati se. Mi smo ležali u Maksimiru kad smo vodili. Hoxha je ležao pet minuta. Sve je u granicama sporta, ali nije mi lako slušati uvrede od prve minute", rekao je Carević naknadno kad su se dojmovi smirili.

No priča time nije završila. Kako piše Germanijak, Dinamo je prijavio Carevića delegatu utakmice Ivanu Bračku, što znači da bi trener Gorice mogao završiti pred disciplinskim sucem.

Razlog prijave nije spomenuta prepirka s navijačima, već Carevićevo ponašanje i komunikacija prema nekim Dinamovim igračima tijekom utakmice. U Maksimiru, očito, smatraju da je temperamentni trener prešao granicu dopuštenog. Sada ostaje vidjeti što je delegat unio u izvješće, hoće li se tražiti dodatna očitovanja te hoće li predmet završiti na stolu disciplinskog suca Alena Klakočera.