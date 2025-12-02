Veliki je dinamovac, bio je presretan kada se vratio u Maksimir. Ali, onda je uslijedila noćna mora

Na druženju s članovima Dinama predsjednik plavih Zvonimir Boban je ustvrdio: - Dva vezna igrača nisu za Dinamo, neću o imenima, ali znate na koje igrače mislim.

Da, nije teško pogoditi da je mislio na Roberta Mudražiju i Marka Soldu. Riječ je o dva igrača koje je dogovorilo i dovelo bivše vodstvo plavih. Jedna neprovjerena priča kaže da su plavi Osijeku ponudili da im vrate Soldu iako je Dinamo iskoristio klauzulu o povratku i otkupio ga. I činilo se da su to najsretniji Soldini dani, veliki dinamovac dočekao je povratak u klub u kojem se oduvijek vidio.

U lipnju se i oženio s bivšom miss sporta Bornom Mohač.

- Kroz kišu i oluje, kroz sva nevremena. I nova 14-ica GNK Dinamo je tu! Ja ni dana nisam sumnjala, a ti si pretrčao preko svih prepreka da bi se na koncu vratio kući. Teško je opisati ovaj sretan osjećaj. Uživaj u svakom trenutku, zaslužio si sve - napisala je na Instagramu Borna nakon što se Soldo vratio u Dinamo.

No, sad sigurno ni on ni njegova supruga ne misle da mu se događa sve što je zaslužio, povratkom u Dinamu otišao je u 'zapećak', na njega se nije ozbiljno računalo, dobio je minute na kapaljku, pogotovu u HNL-u i Europskoj ligi, za plave u HNL-u odigrao samo 12 minuta, jednu minutu je dobio u Europi, tek je više igrao u kupu, u dvije utakmice upisao je 134 minute.

Soldo je u Dinamo došao sa 17 godina iz Širokog Brijega, potom je igrao za juniore pa onda i drugu momčad. Uslijedile su posudbe, prvo u Šibenik (18 utakmica), pa u Goricu (37 nastupa) i onda na kraju u Osijek (43 utakmice) za kojeg je zabio i osam pogodaka.

Iako je riječ o igraču kojem najviše odgovara igranje na 'šestici', u Osijeku su ga uglavnom gurali više prema naprijed i igrao je odlično, a onda su u Osijeku shvatili da će se vratiti u Dinamu i više nije toliko igrao.

U Gorici je zabio u sudačkoj nadoknadi, potvrdio je pobjedu plavih, toliko važnu pobjedu da su ju plavi slavili kao da su pobijedili nekog od europskih velikana. A Soldo je slaveći s navijačima i zaplakao, dečku očito Dinamo toliko znači. I ne znamo jesu li to bile suze radosnice zbog toga pobjedničkog pogotka ili su došle kao skup frustracija jer dosad uglavnom nije igrao i očite činjenice da ga u Dinamu ne vide kao igrača za njih.

No, dečko je tek prije desetak dana napunio 22 godine, možda bi se u Maksimiru mogli i zapitati je li doista za otpis?