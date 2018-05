Dinamo je prvak jer je bio najmanje loš: Bivši izbornik otkriva što im treba

U vrijeme kad je Dinamo u nedjelju trenirao, Rijeka je igrala u Vinkovcima. I nije uspjela pobijediti pa je tako odmah ispala iz utrke za naslov prvaka, aktualni prvak postao je bivši. Potom su plavi preselili u svoj hotel na stadionu i gledali kako Osijek dobro igra na Poljudu. I kad je tamo završilo remijem, iz utrke je ispao i Hajduk, a plavi dečki su pjevali, skakali i slavili. Jer, u nedjelju navečer, malo prije 21 sat i matematički su postali prvaci, po 19. put otkako je naše lige.

Vratili su tako plavi taj trofej u svoje vitrine nakon puno muke, hoda po trnju tijekom ovog proljetnog dijela sezone. Naime, upisali su sedam poraza, svih sedam na proljeće i tako kompromitirali sve što su napravili u prvom dijelu kada su u svim natjecajima bili neporaženi.

No, prednost se polako topila i zato smo na kraju dobili dramatičnu završnicu. Koja je mogla biti i dramatičnija da glavni konkurenti plavih, Rijeka i Hajduk nisu griješili, posrtali, pa su u zbroju cijele sezone očito bili lošiji i zato je naslov prvaka Dinama zaslužen.

Moraju hitno u šoping

– Čim je prvi, Dinamo je bio najbolji, a sad je li bio najmanje loš, o tome bi se dalo razgovarati jer svašta se događalo. Čim je promijenio tri trenera (Petev, M. Cvitanović i Jurčević) jasno je da nešto nije bilo dobro. No, završilo je sretno za plave, a imali su sreće jer su Hajduk i Rijeka puno kiksali – ocijenio je bivši napadač plavih i trener Igor Cvitanović.

I možda je dobro da su se u Maksimiru vidjeli problemi kako bi ih se na vrijeme moglo sanirati. Ali, ni to neće biti lako. Prvo im se moraju oporaviti ozlijeđeni igrači kojih je ove sezone bilo puno i previše.

– Dinamu trebaju još dva, tri prava igrača, prava pojačanja ako želi nešto napraviti u Europi, ovakav kadar im je dosta za hrvatsko prvenstvo – nedavno nam je rekao iskusni Otto Barić.

Sad kad je sve gotovo, dojam je da će trebati više od dva, tri pojačanja. To prije jer je Borna Sosa već postao igrač Stuttgarta, navodno će u Romu preseliti Ante Ćorić, a vrlo je vjerojatan odlazak Filipa Benkovića, svejedno je kamo, Inter, Tottenham..., tko plati 20 milijuna eura, dobit će ga. A Nikola Jurčević dobit će puno praznih mjesta u svlačionici jer je jasno da i dio igrača nema kvalitetu za plave, nikako za nekakve europske iskorake.

Dio tih silnih milijuna od prodaje mora biti hitno uložen u nove, kvalitetnije igrače. U Dinamu tako i razmišljaju, valjda su već i obavili dobar dio razgovora s tim pojačanjima i da će spremni ući u pripreme za novu sezonu.

Kup je zadnja šansa za neke

– Sigurno da ovaj kadar Dinama nije optimalan za Europu, fali tu kvalitete. Sad je otišao Sosa, otići će Ćorić, možda Benković, Nikola Moro se neće tako skoro vratiti na teren zbog ozljede. Dakle, plavi ostaju bez četiri jako talentirana igrača, kvalitetna. K tome, pojačanja koja su dovedena nisu pokazala očekivano, prije svega tu mislim da Lecjaksa i Doumbiju. Gavranović se još traži u novoj sredini, Hajrović je počeo igrati korektno, ali očekujem više – kaže Igor Cvitanović.

Plavi su pogotovu ‘tanki’ u obrani.

– Sigali je otišao, očekivali su da će Benković, Lešković, Rrahmani i Perić iznijeti sezonu, ali i tu je bilo puno ozljeda. I kad se sve zbroji, jasno je da je pred Dinamom ozbiljan remont. I opet će biti najteže treneru, kao što je i svakom treneru u Dinamu na početku sezone. Nema momčad na okupu, dobit će nove igrače, opet sve mora ponovno slagati, prilagođavati se, a od njega se traže rezultati. No, rezultat nije osvajanje naslova prvaka nego igranje u europskoj skupini, prezimljavanje. No, u ovom trenutku to zvuči kao znanstvena fantastika – kazao je Cvitanović.

Pred Dinamom su sad još dvije utakmice, zadnja u prvenstvu u Maksimiru sa zaprešićkim Interom, a onda finale kupa s Hajdukom u Vinkovcima. I zato nakon nedjeljnog kratkog slavlja nemaju plavi vremena za odmor, to prije jer je za neke od sadašnjih igrača to zadnja šansa da se dokažu i da ostanu u Maksimiru i u novoj sezoni u kojoj će Jurčević slagati svoju vrstu. Ode li Benković, treba mu kompletna zadnja linija koju valja prvo upoznati, pa uigrati. Ipak, bit će mu nešto lakše sad kad ima naslov prvaka u džepu, još ako uzme i kup...