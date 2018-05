Trener Dinama otkrio: To nam je veliki problem, no možemo do dvostruke krune

Dinamo je upisao još jedan prvenstveni poraz. No, to ionako više nije novost. Ovoga puta modri su pognute glave napustili Kranjčevićevu ulicu poslije ogleda s Rudešom (1:0), junak utakmice bio je Anderson koji je nakon Hajduka srušio i Dinamo...

- Htio bi reći da smo imali drugu ideju kako će završiti ovaj dan, bili smo motivirani svi skupa, htjeli pobijediti i na pravi način proslaviti naslov prvaka. Nažalsot, Rudeš nas je pobijedio iz jednog udarca po golu, što ne umanjuje njihovu pobjedu. Imali smo dosta prigoda, igrači su bili angažirani, ali nas nije išlo. Mislim da nismo izgledali tako loše, ali pošto se sve ovako nastavlja to je veliki problem i umanjuje nam zadovoljvstvo zbog naslova prvaka - rekao je Nikola Jurčević, prenosi Goal, pa nastavio:

- Nastavlja nam se niz problema, nismo imali puno igrača, još su nam se ozlijedili Doumbia i Ćorić, a u cijeloj priči nas prate i veliki pehovi što ne može biti opravdanje što nismo osvojili više bodova u zadnjim utakmicama.

Brine li vas vaš slab rezultatski učinak u dosadašnjim utakmicama...

- To je razlog zašto to naglašavam, mi smo prvaci, to se pamti i piše, ali smo trebali imati bar pet-šest bodova više i sve bi bilo puno ljepše. Da, sve skupa me jako brine, ne tražim alibi, nego naglašavam činjenice. U velikom broju utakmicu smo bili bez puno važnih igrača, protiv Rijeke smo igrali s igračima B momčadi, imali smo puno teškoća. Ali, uvijek se gledaju rezultati, nitko vas ne pita o okolnostima koje su doprinijele da izgledamo tako. Današnju utakmicu nisam vidio negativno, ali se priključila nizu u kojima nismo osvajali bodove. Ispada opravdavajuće, ali nije tako izgledalo.

Ubrzo stiže finale Kupa...

- Finale Kupa? Vidjet ćemo tek težine ozljeda nekih igrača, Doumbia ima problema s leđima, Ćorić s gležnjem. Možda se čini sada nerealnim, ali sam uvjeren da imamo velike i realne šanse za osvajanje dvostruke krune. Možda to sada ne izgleda tako, rezultati nisu u skladu s ambicijama, ali finale Kupa je specifična utakmica protiv najvećeg rivala. Veliki nam je cilj dvostruka kruna, time bi izbrisali malo negativan bodovni ili estetski dio koji nam za sada nedostaje.

Trener Rudeša bio je ponosan na svoje igrače...

- Prvi dio utakmice smo igrali bolje, tu smo bolje kontrolirali loptu i Dinamo nam u tim trenucima nije radio probleme. U nastavku je Dinamo imao više prilika, mi smo patili, ali modri svoje šanse nisu iskoristili. Mi smo uspjeli jednu i sretan sam zbog toga - rekao je Juan Manuel Aira, pa nastavio:

- Sve pobjede su nam važne, donedavno smo bili u teškoj situaciji, svaka nas je vukla prema naprijed. Ali, logično da me pobjeda protiv Dinama koji je najbolja momčad u ligi čini još sretnijim i zadovoljnijim. Špalir Dinamu? Ujutro smo u klubu razogvarali o tome, to je određeni znak poštovanja novom prvaku Hrvatske, pa smo svi skupa odlučili to napraviti.