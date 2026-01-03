Nica s novim trenerom prekinula negativan niz

Bila je to prva utakmica Nice s novim trenerom Claudeom Puelom, ali i prestanak negativnog niza. Prije ovog remija Nica je imala šest poraza u nizu. Strasbourg je poveo već u 13. minuti kada je jedanaesterac realizirao Panichelli. Bod je Nici osigurao Wahi pogotkom u 54. minuti.

U prvom subotnjem susretu 17. kola nogometaši Lyona su kao gosti pobijedili Monaco s 3-1. Gosti su poveli u 38. minuti golom češkog nogometaša Šulca, ali neposredno prije odlaska na odmor Monaco je izjednačio. Coulibaly je bio strijelac za 1-1.

Čeh Šulc je bio igrač utakmice, a potvrdio je to novim pogotkom u 57. minuti za 2-1 Lyona, dok je Monaco novi korak unatrag napravio u 70. minuti. Tada je strijelac jedinog domaćeg pogotka Coulibaly zaradio crveni karton.

Utakmica je riješena u 79. minuti kada je Abner Vinicius postigao pogodak za konačnih 3-1. Lyon je ostao na petom mjestu ljestvice, kao i Monaco na devetom. Mladi hrvatski nogometaš Teo Barišić ostao je na klupi za pričuve Lyona.

Ostale su utakmice na programu u nedjelju, a sastaju se Marseille - Nantes, Brest - Auxerre, Le Havre - Angers, Lorient - Metz i PSG - Paris.