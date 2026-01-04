Doznajemo: Dinamo neće prodavati važnu kariku. Hajduku propao već planirani transfer?

Ovaj tjedan svi hrvatski prvoligaši počinju s priprema za drugi dio polusezone, a nastavak sezone počinje vrlo brzo, 19. kolo igra se od 23. do 25. siječnja. Prije toga mnogi će klubovi promijeniti svoje momčadi, neki će morati prodavati kako bi "preživjeli", a neki dovoditi nove igrače. Najprometnije će vjerojatno biti u klubovima velike četvorke. Najveća rekonstrukcija sigurno će se dogoditi u Osijeku, jer klub s Pampasa posljednji je u Supersport HNL-u, pa su trener Željko Sopić i sportski direktor Alen Petrović već krenuli s dovođenjem karakternih igrača koji mogu spasiti klub od ispadanja.

Jučer je potvrđen dolazak plemenitog veznjaka Tonija Teklića, a već je stigao bivši hrvatski reprezentativac Borna Barišić, koji će biti veliko pojačanje za poziciju lijevog beka. Osijek će ovih dana dovesti i pojačanje na desnom beku. Pomalo iznenađujuće, iz Hajduka stiže Fran Karačić. Radi se o posudbi, očito na zadovoljstvo samog igrača i trenera Osijeka, koji traži ratnika u momčadi, a Karačić to sigurno jest. Podsjetimo, Karačić je ljetos za 200 tisuća eura stigao na Poljud iz Lokomotive, u startu je bio prvi izbor na poziciji desnog beka, no sjajne partije 19-godišnjeg Luke Hodaka promijenile su hijerarhiju, pa je australski reprezentativac u drugom dijelu jeseni završio u drugom planu. Čak i trećem, jer prije njega na desnom beku u nekim je utakmicama igrao i Niko Sigur.

Prelazak Karačića u Osijek logički bi trebalo značiti da Niko Sigur ostaje sigurno do kraja sezone. Tako od prelaska u Wolverhampton, o kojem se pisalo ovih dana, ne bi trebalo biti ništa. Jer odlazak bi i samom igraču stvorio upitnik nad nadolazećim Svjetskim prvenstvom, a Sigur je redovan član kanadske reprezentacije. Osim Karačića, Hajduk će ove zime sigurno napustiti još pokoji igrač, prije svega neki na kojem će splitski klub ozbiljnije zaraditi, jer financijska situacija u Hajduku daleko je od idealne. Najviše interesa ima za mladim Branimirom Mlačićem. Ovaj nadareni 18-godišnji stoper na meti je velikih klubova, a najviše je nekako zagrizao milanski Inter. Inter zasad nudi pet milijuna eura odštete i bonuse, ali Mlačiću se navodno do kraja ne sviđa plan Intera, koji bi ga prvo slao na posudbu, ili čak u razvojnu momčad Intera u Primaveri... U izlogu su i drugi hajdukovci poput Durdova, Hrgovića, Pukštasa, ali njihova potencijalna prodaja ovisit će o ponudama koje stignu. Hajduk je primoran prodavati, ali istodobno želi i pojačati neke pozicije u momčadi, prije svega želi dovesti kvalitetnog zadnjeg veznog.

Pojačavati se, u borbi za prvo mjesto, namjerava i Dinamo. Trenutačno je primaran transfer Livakovića, no zapelo je u pregovorima s Fenerbahçeom, jer Turci imaju boljih ponuda od Dinamove. Naravno, Livi u ovoj priči nije sporan, on želi isključivo u Dinamo. Ali, ne pita se samo njega... Dinamo je ovih dana dobivao i neke ponude za svoje igrače. Za Stojkovića je jako zainteresirana Al Jazira iz UAE-a, koja je Dinamu navodno ponudila 2,5 milijuna eura. Ključan čovjek je trener Al Jazire Marino Pušić, koji je klubu preporučio Dinamova ofenzivnog veznjaka, a oni su odmah poslali ponudu. No, Zvonimir Boban i Dario Dabac odbili su tu ponudu te Luka Stojković ostaje na Maksimiru. U Dinamu su zadovoljni Stojkovićevim igrama te ga vide kao važan dio momčadi u drugoj polusezoni, ali i igračem od kojeg u budućnosti mogu zaraditi puno više od ponuđenih 2,5 milijuna eura. Dinamo je odbio još jednu ponudu za svog igrača, 1,3 milijuna eura koje je Sigma Olomouc bila spremna platiti za Merka Soldu. No, mladi veznjak ostaje u Dinamu, bit će igrač za rotaciju u nastavku prvenstva.

Vidjet ćemo što će biti s potencijalnim transferima Adriana Jagušića i Antona Matkovića. Prvi je možda već postao preskup za Dinamo, dok bi nadareni napadač Osijeka Matković u Maksimir mogao stići jedino ako se oslobodi mjesto odlaskom Kulenovića... Vidjet ćemo što nosi nastavak prijelaznog roka...