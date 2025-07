Čilić: Ovo mi je poseban dan, kad se samo sjetim kakvo mi je koljeno bilo 2023.

Nakon duge tri godine hrvatski tenisač Marin Čilić uspio je doći do dvije uzastopne pobjede na Grand Slam turnirima. Nakon uvjerljive pobjede u 3 seta protiv Belgijca Collignona u 1. kolu, Čilić je još više impresionirao u 2. kolu dominiravši gotovo cijeli meč protiv britanske zvijezde Jacka Drapera, 4. nositelja i 4. tenisača svijeta. Marin je slavio sa 6:4, 6:3, 1:6, 6:4 u pobjedi u kojoj je imao čak 53 winnera (uz 34 neprisiljene pogreške). Moćna Marinova igra s osnovne linije, snažni udarci i winneri potpuno su razoružali domaću nadu Drapera koji nije znao što ga je snašlo pa je bio jako razočaran nakon meča.

S druge strane, Marin Čilić ima višestrukih razloga za slavlje jer je protekle dvije sezone praktički posve izgubio zbog ozljede koljena i dvije operacije i duge rehabilitacije. Ove godine odlučio je skupljati formu, samopouzdanje i pobjede i kroz Challenger turnire kojih je odigrao čak sedam, a dva je i osvojio (i igrao u još jednom finalu). Posebno je bitno da je baš uoči Wimbledona osvojio i Challanger u Nottinghamu koji se igra na travi. A sada je odličnu formu potvrdio i na Wimbledonu gdje je 2017. igrao u finalu (izgubio od Rogera Federera).

"Ovo je apsolutno odličan rezultat za mene. Nakon dugo vremena opet igram na Wimbledonu gdje nisam nastupio od 2021. godine, protiv Jacka koji je u velikoj formi, jak suparnik i domaći favorit. Nisam imao puno Grand Slam pobjeda zadnjih nekoliko godina. Igrao sam na visokoj razini. Veći dio meča fokusirao sam se da ostanem na toj visokoj razini. Mislim da sam iznimno dobro izvršio sve što sam zamislio. Igram dobro zadnjih tjedana," opisivao je Čilić nakon meča na konferenciji za medije kako se osjeća.

Za razliku od Jacka Drapera koji nije očekivao takvo jako izdanje Hrvata, Marin nije jako iznenađen svojom igrom jer je svjestan da igra jako dobro u posljednje vrijeme, a kaže da može odigrati i na još višoj razini. "Podigla mi se igra u zadnje vrijeme, osjetiš to na treningu, ali moraš to izvesti i u meču. Nije mi to u svakom meču išlo, ali od početka ove sezone se dobro osjećam i mislim da imam kvalitetu igre za visoku razinu tenisa. Ovo je velika pobjeda i rezultat za mene, nisam sad jako iznenađen jer znam da sam u dobroj formi. Od početka meča sam ostao miran u ključnim trenucima. Momentum je onda krenuo na moju stranu. Osjećam se jako sretno, svjestan sam da igram dobro, nije meni to nešto neobično jer gradim igru pomalo, posljednjih tjedana igram dosta dobro. Na Challengerima sam igrao odličnih mečeva. Igram na visokoj razini. Mislim da mogu dodati još neke stvari i biti još bolji," poručuje Čilić, ali također i priznaje da je velika pobjeda protiv Drapera vrlo dragocjena zbog teškog puta posljednjih godina:

"Danas mi jest poseban dan radi takve pobjede, stvarno jest s obzirom što se sve događalo zadnje dvije-tri godine. Kad se sjetim kakvo mi je bilo koljeno u veljači 2023. Prošao sam puno rehabilitacije, puno nepoznanica, dodatnu operaciju, svi ti detalji. Ali, cijelo to vrijeme sam ipak imao i žar, želju i vjeru da mi je igra još tu, i da si dam još jednu šanu. Zadnjih 8-9 mjeseci igram bez boli. To mi je dalo snagu. Bio sam kod kuće pa nisam bio pod previše stresa."

Upitao sam nakon meča Marina koliko su mu pomogli i njegovi najmlađi navijači na tribinama, odakle ga ja bodrila cijela obitelj, supruga Kristina i sinovi Baldo i Vito. Jer vidi se da Marin igra opušteno. "Prekrasno je bilo vidjeti ih gore kako navijaju, viču care, majstore. Pokazuju šaku, podržavaju me. S jedne strane su bili smiješni, a s druge strane toliko entuzijastični da su mi davali sjajnu energiju. Velika stvar mog osjeća samopouzdanja je u u nizu mečava i turnira koje sam igrao. Slažem kockice u igru, dosta analiziram sa svojom ekipom što napraviti, što možda još zadržati ili smanjiti. Eto, ide u dobrom smjeru."

Nakon meča Draper je izjavio da ga je Marin 'izmasakrirao' kao rijetko tko na Touru. "To je moja igra, ja moram igrati napadački tenis. Nisam nizak igrač kao što je poznato, moram igrati agresivno, ofenzivno. S tim naravno dolazi nekad i grešaka, ali kad se osjećam dobro to je zbilja fanastično za gledati i fantastično se tada osjećam na terenu i mogu se suprostaviti i najboljima na svijetu", replicira Marin.

Je li bio spreman i na peti set? "Jesam, fizički sam stvarno odlično. Nakon meča se nisam osjećao ništa pretjerano umorno, u ovakvim mečevima moraš očekivati i da neće sve ići savršeno, da moram stvoriti neke šanse i iskoristiti kada se ukažu. "

Zanimljivo je istaknuti da je prije 24 godine još jedan hrvatski tenisač otišao na Challenger turnir hvatati formu, pa na kraju došao na Wimbledon i osvojio turnir... "Naravno da je Goran i njegov cijeli put te 2001. godine inspirativan, to je bila filmska priča i film je napravljen po tome. Aposlutno je inspiracija, guram sada dalje."

Čilić kaže da sada gleda samo na sljedeći meč, a u 3. kolu igrat će protiv Španjolca Munara koji igra dobro, ali Marin apsolutno ima velikih šansi za pobjedu. Također ima i međusobni omjer 2:0, ali dosad se nisu susreli na travi. "Munar ima odličnu seoznu, ima odličnih pobjeda, napredovao je u igri. Ne znam što očekivati od njega na travi. Ali ima sjajnu pobjedu protiv Maroszana koji je jako dobar igrač i za kojeg sam prije mislio da će biti favorit, Munar je izvukao i meč protiv Bublika. I to je to, gledam samo sljedeći korak, protiv Munara sam igrao nekoliko puta, uvijek su tu i neki poeni povuci potegni, igra mačke i miša. Strašan je fizički, super pokriva teren, morat ću raditi par nijansi više, nego danas, ali na to sam spreman i idemo dalje."