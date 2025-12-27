Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIER LIGA

Watkins ušao s klupe i postao heroj u preokretu Aston Ville

Premier League - Chelsea v Aston Villa
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.12.2025.
u 23:02

Chelsea je u 37. minuti došao do prednosti, a strijelac je bio Joao Pedro nakon ubačaja iz kuta Reecea Jamesa

Engleski reprezentativac Ollie Watkins postigao je oba pogotka kojima je Aston Villa preokretom došla do pobjede na Stamford Bridgeu, svladavši domaći Chelsea s 2-1 u subotnjoj utakmici 18. kola engleske Premier lige.

Chelsea je u 37. minuti došao do prednosti, a strijelac je bio Joao Pedro nakon ubačaja iz kuta Reecea Jamesa.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Prvi od svoja dva pogotka Ollie Watkins je postigao u 63. minuti. Domaći vratar Robert Sanchez je inicijalno obranio Watkinsov udarac, ali se lopta od napadača Aston Ville odbila u mrežu. Konačnih 2-1 Watkins je postavio u 84. minuti, poslavši loptu u mrežu glavom nakon ubačaja Yourija Tielemansa.

Momčad Unaija Emeryja je s 39 bodova ostala na samo bod zaostatka od drugoplasiranog Manchester Cityja te na tri boda od vodećeg Arsenala.

Chelsea je s 29 bodova ostao na petom mjestu.

Ključne riječi
Chelsea Aston Villa Oliver Watkins

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!