Watkins ušao s klupe i postao heroj u preokretu Aston Ville

Engleski reprezentativac Ollie Watkins postigao je oba pogotka kojima je Aston Villa preokretom došla do pobjede na Stamford Bridgeu, svladavši domaći Chelsea s 2-1 u subotnjoj utakmici 18. kola engleske Premier lige.

Chelsea je u 37. minuti došao do prednosti, a strijelac je bio Joao Pedro nakon ubačaja iz kuta Reecea Jamesa.

Prvi od svoja dva pogotka Ollie Watkins je postigao u 63. minuti. Domaći vratar Robert Sanchez je inicijalno obranio Watkinsov udarac, ali se lopta od napadača Aston Ville odbila u mrežu. Konačnih 2-1 Watkins je postavio u 84. minuti, poslavši loptu u mrežu glavom nakon ubačaja Yourija Tielemansa.

Momčad Unaija Emeryja je s 39 bodova ostala na samo bod zaostatka od drugoplasiranog Manchester Cityja te na tri boda od vodećeg Arsenala.

Chelsea je s 29 bodova ostao na petom mjestu.