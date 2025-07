VIDEO Tako je, Marine! Evo kako je Čilić došao do pobjede nad jednim od najboljih na svijetu

Marin Čilić je u meču za pamćenje podsjetio na svoje najbolje dane i priredio prvorazredno iznenađenje u drugom kolu Wimbledona. Na terenu broj 1, pred bučnom domaćom publikom, 36-godišnji Međugorac je nakon dva sata i 39 minuta epske borbe srušio najboljeg britanskog tenisača i četvrtog igrača svijeta, 23-godišnjeg Jacka Drapera, rezultatom 6-4, 6-3, 1-6, 6-4. Bila je to pobjeda koja nadilazi puki rezultat; pobjeda vjere, upornosti i nevjerojatnog talenta koji se odbija ugasiti unatoč godinama i teškim ozljedama. Čilić je ovom pobjedom, prvom protiv igrača iz Top 5 na travi u karijeri, ušutkao londonsku publiku i poslao poruku ostatku turnira da je ponovno sila na koju treba računati.

Od samog početka bilo je jasno da je Čilić na teren izašao s jasnim planom. Igrao je agresivno, napadački i s nevjerojatnom preciznošću, potpuno razoružavši mladog Britanca. Iako je propustio tri vezane break-lopte pri rezultatu 3-3, nije ga to pokolebalo. U ključnom desetom gemu prvog seta ponovno je stigao do 0-40 i ovoga puta nije bilo pogreške – spektakularnim backhand retern winnerom realizirao je prvu set-loptu. Na krilima tog uspjeha nastavio je dominirati i u drugom setu. Odmah je oduzeo servis Draperu, poveo 3-0 i sigurno držao prednost do kraja. Statistika je zorno prikazivala njegovu nadmoć: Čilić je meč završio s čak 53 winnera, naspram samo 22 Draperova, demonstriravši kirurški preciznu igru s osnovne linije.

POGLEDAJTE ZADNJI GEM NA MEČU I VELIKO SLAVLJE MARINA ČILIĆA

Ipak, put do pobjede nije bio lak. Nakon što je Draper, nošen podrškom s tribina, furiozno osvojio treći set sa 6-1, činilo se da bi se meč mogao preokrenuti. Britanac nikada u karijeri nije slavio nakon zaostatka 0-2 u setovima, a publika je osjetila priliku za povijesni preokret. Četvrti set donio je pravu dramu. Pri vodstvu 4-3, Čilić je imao dvije break-lopte za vjerojatno rješenje meča, no na drugoj je loptica odsjela na samom vrhu mreže i vratila se u njegovo polje. Draper se izvukao asom i zadržao nadu. No, hrvatski veteran ostao je mentalno čvrst. Kada je Britanac servirao za ostanak u meču pri 5-4, Čilić je odigrao maestralan gem na reternu, iskoristio meč-loptu i proslavio jednu od najslađih pobjeda karijere.

Nakon posljednjeg poena, Čilić nije mogao sakriti emocije. U razgovoru na terenu, glasom punim ponosa i olakšanja, opisao je svoj trnovit put povratka. "Moje emocije su jednostavno nevjerojatne. Gdje sam bio prije dvije godine, ne mogu uopće opisati. Bio je to dug i testan period, ogroman izazov za mene u ovom dijelu karijere da se vratim i igram na ovoj razini. Nikada nisam gubio sumnju u sebe", izjavio je Čilić, koji je zbog teške ozljede koljena i nekoliko operacija prošlog rujna pao na 777. mjesto ATP ljestvice. "Igrati pred ovom publikom, protiv Jacka, bilo je nevjerojatno. Hvala svima na sjajnom sportskom duhu."

Čilić je u emotivnom obraćanju zahvalio svom timu i svima koji su bili uz njega na ovom putu, a poseban osmijeh na lice izmamio mu je spomen obitelji. Njegova djeca, koja su ga bodrila s tribina, dala su mu dodatnu snagu. "Oni su također jedan od razloga zašto sam zadržao toliku strast prema ovom sportu. Osim toga, trčanje za njima održava me u sjajnoj formi", našalio se Marin, dodavši: "Uvijek su velika podrška, navijaju za mene i pokazuju mi stisnute šake. Presretan sam što su ovdje i što u ovome uživamo kao obitelj."