Spremaju se brojne promjene u Maksimiru, veliki dinamovci nisu dobili priliku i na izlaznim su vratima

Nakon jednog od turbulentnih dana u Dinamu kad se u javnosti propitivao status trenera Marija Kovačevića, a bilo ih je, iza njega je čvrsto stao Zvonimir Boban. Predsjednik je jednom prilikom rekao da će tek na kraju sezone ili u prvim danima 2026. godine podvući crtu i onda vidjeti kako dalje.

Vjerujemo da ispod crte nije trener, na kraju polusezone na prvom je mjestu, ima sedam bodova u Europskoj ligi i šanse da ode u nokaut fazu nakon što se odigraju još dvije utakmice na početku proljetnog dijela sezone. Dakle, Kovačević trenutačno nije upitan iako će i sam priznati da je bilo grešaka. No isto tako treba reći da je u ruke dobio potpuno novu momčad koja nije poznavala njega, a on nije poznavao nju te se cijela svlačionica morala upoznavati u hodu.

Livaković najveće pojačanje

Ako trener nije upitan i ostat će iznad crte, dio igrača sigurno će ostati ispod nje jer ima onih koji nisu pokazali da su pojačanja ili nisu ni dobili priliku da se dokažu. Ljetos je napravljena velika rekonstrukcija momčadi, malo je klubova u svijetu koji su išli tako radikalnim putom, potrošen je pritom i veliki novac te je došlo jako puno novih igrača, a mnogo ih je i otišlo. No sigurni smo da fluktuaciji u plavoj svlačionici nije kraj, stiže nam zimski prijelazni rok koji će donijeti još promjena.

Ni svi igrači za koje se u startu držalo da su pojačanja nisu 'betonirani' u toj svlačionici niti mogu biti sigurni u ostanak jer nisu opravdali očekivanja. Od nekih pristiglih pojačanja očekivalo se puno više, pogotovo jer su neki od njih i poprilično koštali, a to svojim igrama nisu vratili. Kad se rade ovako obimne promjene u momčadi, jasno je da se ne može pogoditi za svim igračima – neki se jednostavno nisu snašli ili prilagodili, a neke su od njih u Maksimiru krivo procijenili. I to je potpuno normalno, kao što je normalno da se u svakom novom prijelaznom roku radi doselekcija, da se oni lošiji zamijene boljima ili novima.

Bit će tako i sad, kad su siječnju počne prijelazni rok, bit će nekih odlazaka iako to nije lako realizirati jer svi ti igrači imaju ugovore, a nije ih lako prodati ako već nisu ovdje zadovoljili.

No krenimo redom, od vratara. Izvjesno je da dolazi Dominik Livaković, reprezentativni vratar kojeg Dinamo treba, ali i njemu treba Dinamo kako bi držao formu za Svjetsko prvenstvo. To otvara pitanje dosadašnje dvojice vratara, Nevistića i Filipovića, treba vidjeti kakvi su njihovi stavovi, ali dojam je će jedan od njih vjerojatno otići, trajno ili na posudbu.

Bit će novina i u zadnjem redu, iako ne prevelikih, Pierre-Gabriel nije se naigrao i već se dugo nagađa o njegovu odlasku. Plavi tako ostaju deficitarni na desnom beku, pokazalo se to kad se ozlijedio Moris Valinčić pa se lutalo sve dok Mikić nije dobio priliku. On ostaje alternativa Valinčiću i kad se ovaj oporavi, na toj poziciji nije loše igrao ni stoper Niko Galešić, ali plavi sigurno traže još jednog desnog beka. Stopere pak vjerojatno neće tražiti, imaju Domingueza i McKennu koji su bili puni pogodak, tu je Galešić koji se nije naigrao, a još se ne zna kad će se vratiti Torrente nakon operacije. Dva mlada stopera, Jakirović i Živković, nisu dobili priliku i to za njih nije dobro, kao što dugoročno nije dobro ni za Dinamo. Očekuje se da će oni na posudbu kako bi igrali. Na lijevom beku ne treba očekivati promjene, Perez-Vinlöf i Goda dobro drže tu poziciju.

Villar i Vidović nisu uspjeli

U srednjem redu plavih bila je najveća gužva i tu će sigurno biti promjena. Veliki dinamovci Mudražija i Soldo, nisu dobili prave prilike iako je Soldo na kraju nešto i pokazao, ali blizu su izlaznih vrata, ponajprije Mudražija. Soldo se još nečemu može i nadati. Naime, nije zadovoljio skupi Villar, nije odigrao ništa iako je Granadi plaćen tri milijuna eura. Navodno za njega postoji zanimanje iz Španjolske (Deportivo), a Dinamo bi ga zacijelo rado prodao. Dejan Ljubičić isprva je bio jako koristan, u završnici nije bio 'vidljiv', ali on je bar došao besplatno. Za razliku od Vidovića koji je za 1,2 milijuna eura stigao iz Bayerna, ali nije se nametnuo ni na 'desetki' ni na krilu. Stojković je igrao manje nego što je zaslužio, ali nije lako dobiti priliku kraj Bennacera, Mišića i Zajca koji su odlični u veznom redu.

Bilo je govora da bi plavi rado još pojačali napadački red iako ne vidimo da za to ima velike potrebe jer tu imaju dosta rješenja za sve pozicije. A nije vrijeme za trošenje, na ljeto je investirano 18 milijuna eura, mora se misliti na to kako se držati proračuna ovu godinu. Morat će se namaknuti novac i od prodaje, iako u ovom trenutku ne vidimo kako bi novim transferima mogli namaknuti više od 20 milijuna eura. No bit će u skoroj budućnosti vremena za to, sad treba do kraja posložiti momčad za nastavak ove sezone.