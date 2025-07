Jack Draper: Nitko me nije toliko 'izmasakrirao' kao Marin, izbio mi je reket iz ruku

Hrvatski tenisač Marin Čilić utišao je pun stadion terena broj 1 na Wimbledonu senzacionalnom igrom i uvjerljivom pobjedom protiv velike mlade nade britanskog tenisa Jacka Drapera, 4. nositelja i 4 tenisača ATP ljestvice sa 6:4, 6:3, 1:6, 6:4. Britanski mediji i javnost posve su iznenađeni Čilićevom dominacijom, a Drapera već neko vrijeme proglašavaju velikom sadašnjom i budućom zvijezdom svjetskog tenisa i nasljednikom Andyja Murraya u smislu da bi upravo Draper trebao biti taj Britanac koji će osvojiti grand slam turnir. No, to neće biti ove godine na Wimbledonu prvenstveno zahvaljujući raspoloženom Marinu koji je djelovao vrlo sigurno i uvjerljivo u izmjenama i borbi s osnovne linije.

Nakon meča vidjela se razočaranost na licu i govoru tijela Jacka Drapera. "Jako sam razočaran i uznemiren, ovaj poraz definitivno jako boli. Čilić je odigrao nevjerojatan meč od početka do kraja. Zaslužio je pobjedu," rekao je Draper na konferenciji za medije. Britanski novinari pitali su ga što je trebao drugačije odigrati tijekom meča.

"Jesam li mogao bolje? Naravno da sam razočaran, cijelom travnatom sezonom. Igrao sam super na zemlji i na betonu, a drugačije se osjećam na travi. Moram promišljati kako ću poboljšati svoju igru na travi. Pogotovo protiv jakog igrača poput Marina. Ovo mi je jedan od najtežih poraza. Danas sam izgubio od boljeg igrača, jednostavno nisam bio dovoljno dobar. Nisam izašao na teren i osjećao neki pritisak jer se od mene očekuje da pobijedim. Vjerujem da u budućnosti mogu popraviti igru na travi, zasad još nemam puno iskustva. Nekima je jednostavno teže na toj podlozi. A nemaš ni puno vremena u godini pripremiti se za travu," kaže mladi Britanac.

Draper je na konferenciji za medije za Večernji list odgovorio na pitanje je li ga iznenadila razina Marinove igre. "Na neki način zapravo jesam, znam da je osvojio Nottingham prije Wimbledona, puno godina je bio u Top 10, gledao sam ga dok sam odrastao. Dugo igra na pro levelu. Nisam igrao protiv puno igrača na Touru koji su me toliko razbili kao danas Marin. Izmasakrirao me, izbacio mi je reket iz ruku. Ne znam koja je statistika meča, ali siguran sam da ima odlične brojke. Bio je danas puno bolji od mene i zaslužio je pobjedu, jako ga cijenim i poštujem zbog načina kako se vratio nakon ozljede. Jesam li iznenađen razinom kojom je igrao, pa i nisam. On je jedan od velikih igrača, on je Grand Slam pobjednik," zaključio je Jack Draper, koji se sada nada iskupiti na sjevernoameričkoj turneji na betonskim podlogama koje bolje odgovaraju njegovoj igri od trave.