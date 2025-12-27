Dinamu konkurencije ne nedostaje: Nova tri kluba se uključila u borbu za Livakovića

Dominik Livaković definitivno će napustiti španjolsku Gironu s prvim danom sljedeće godine. Stigao je u Kataloniju pred kraj ljetnog prijelaznog roka u potrazi za statusom prvog vratara koji je izgubio u turskom Fenerbahčeu, no u cijeloj polusezoni u Gironi nije odigrao ni minute. Trener Michel preferirao je Paula Gazzanigu i dao mu status prvog vratara, a Livaković je odlučio potražiti novi klub kako bi uhvatio formu uoči Svjetskog prvenstva sljedećeg ljeta.

Dugo se već piše o njegovom povratku u Dinamu, navodno je i sve dogovoreno te je igrač obećao predsjedniku Zvonimiru Bobanu da će doći, ali svakog se dana pojavljuju novi klubovi zainteresirani za sjajnog vratara. Tako se pojavila informacija kako talijanski Juventus želi da Livaković bude zamjena njihovom prvom vrataru Micheleu Di Gregoriju, a Andy Bara opovrgnuo je navode je Livaković blizu grčkog Panathinaikosa.

Turski novinar Doruk Tecimer sada pak piše kako tri nova kluba pokazuju interes za Livakovića. Tecimer je insajder koji pomno prati situaciju oko Fenerbahčea, a na X-u je objavio kako su se turskom velikanu javila tri kluba iz sedam najjačih europskih liga.

- Ekskluzivno. Novi timovi koji su od predstavnika igrača saznali uvjete za transfer Dominika Livakovića su Ajax, Brest i Verona. Iako se hrvatski vratar trenutno želi vratiti u Dinamo Zagreb, konačnu odluku donijet će Fenerbahče. Pregovori su u tijeku - napisao je.