Žena poznatog TV voditelja bori se s rakom, a sad je objavila da se razvode: 'Izgubili smo se'

Patrice Aminati, supruga poznatog njemačkog televizijskog voditelja Daniela Aminatija, već dvije godine vodi najtežu životnu bitku. Tridesetogodišnjakinji je dijagnosticiran terminalni rak kože, melanom u četvrtom stadiju, a dijagnozu je dobila početkom 2023. godine, samo nekoliko mjeseci nakon rođenja njihove kćeri. Trenutačno prima palijativnu skrb, čiji je cilj očuvanje što bolje kvalitete života usred iscrpljujućeg liječenja.

Usred te teške borbe, na svojem Instagram profilu, gdje je prati više od dvjesto tisuća ljudi, objavila je neočekivanu vijest o kraju svoje ljubavne priče. Potvrdila je da su ona i suprug pokrenuli proces rastave jer su se, kako je sama napisala, "izgubili kao ljubavnici". Pritom je priznala da su problemi u njihovu odnosu postojali i prije njezine bolesti, no suočavanje s teškom dijagnozom samo joj je otvorilo oči i pokazalo koliko je njihov brak zapravo bio krhak.

Odluka o razvodu nije bila nimalo laka, a Patrice je otkrila da ju je donijela nakon dugog i bolnog razmišljanja. - Borila sam se za ljubav i brak, ali što sam više davala, to sam manje dobivala natrag - iskreno je priznala Patrice, čiju je priču o razvodu potvrdio i sam voditelj za njemački Bild. Od rujna, Patrice sa svojom kćeri živi kod svojih roditelja, gdje pokušava izgraditi novi život.

Presudan trenutak za tešku, ali nužnu odluku bio je onaj kada je njezina mala kći osjetila da nešto nije u redu. - Mama, nemoj biti tužna - rekla joj je djevojčica, nakon čega je Patrice shvatila da više ne može odgađati ono što je postalo neizbježno za njezino mentalno zdravlje i mir.

Unatoč svim nedaćama, Patrice hrabro nastavlja dalje i ne gubi nadu. Nedavno je započela s novom terapijom. - Započela sam novo liječenje, drugačiju infuziju, uz uobičajene nuspojave. I liječenje zahtijeva hrabrost i ustrajnost. Mnogi od vas to poznaju: uspone i padove bolesti, ali i života - poručila je svojim pratiteljima.

Bolest joj je, kaže, donijela i važnu životnu spoznaju o konačnosti i dragocjenosti svakog trenutka. - Moj mali, dragi život postao mi je neizmjerno dragocjen - kaže, dodajući kako je sreću počela pronalaziti u malim, svakodnevnim stvarima. Danas se raduje povratku rutini, spremanju kuhinje, pa čak i sitnim neugodnostima poput prolivenog mlijeka u automobilu ili nestašne vjeverice koja joj tijekom treninga baca orahe na glavu. Na kraju se posebno zahvalila svima koji je prate na njezinu putu. - Dajete mi toliko hrabrosti", napisala je.