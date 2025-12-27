Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KOŠARKA

Cedevita Junior tricom sa zvukom sirene pobijedila Dinamo

Zagreb: FIBA Europa kup, KK Cedevita Junior - Pallacanestro Reggiana
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.12.2025.
u 23:30

Bio je to vrlo izjednačen dvoboj u kojem nijedna momčad nije uspjela stvoriti osjetniju prednost pa je posljedično odluka o pobjedniku pala u neizvjesnoj završnici

Košarkaši Cedevite Junior pobijedili su Dinamo Zagreb s 85-82 u subotnjoj utakmici 13. kola Premijer lige odigranoj u dvorani Sutinska vrela, a pobjedničku tricu sa zvukom sirene pogodio je Lukša Buljević.

On je u zadnjoj četvrtini postigao sedam od svojih deset koševa, a do zadnjeg šuta je pogodio jednu tricu iz sedam pokušaja.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Bio je to vrlo izjednačen dvoboj u kojem nijedna momčad nije uspjela stvoriti osjetniju prednost pa je posljedično odluka o pobjedniku pala u neizvjesnoj završnici. Buljević je 32 sekunde prije kraja pogodio oba slobodna bacanja za vodstvo Cedevite Junior 82-79, a Delonnie Hunt je 17 sekundi prije isteka 40. minute izjednačio tricom na 82-82, da bi Buljević na već opisan način donio pojedu Cedeviti.

Jordan Gainey je predvodio strijelce pobjedničke momčadi sa 17 koševa. Clarence Daniels je ubacio 13 poena i imao devet skokova, a po 11 koševa su postigli Antonio Vranković i Stipe Krstanović. Mate Kalajžić je uz deset poena podijelio osam asistencija.

Lukas Avdalović je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Dinama. Fran Jacović je ubacio 12 poena, a Delonnie Hunt i Imran Polutak po 11 svaki.

U Sinju je Alkar sa 71-64 pobijedio Šibenku. Pavle Marčinković je sa 16 koševa bio najbolji strijelac sinjske momčadi, a Deantoni Gordon i Fabian Šiško su ubacili po 12 poena.

Vincent Golson je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Šibenke, a Karlo Mikšić je spojio 13 poena i 11 skokova.

U prvim subotnjim utakmicama dogodila su se dva iznenađenja: Kvarner 2010 je u Rijeci svladao Zadar sa 79-69, a Samobor je kao gost slavio s 80-70 na gostovanju u Zaboku.

Zadar je na vrhu ljestvice s 11-2, ali Split ima 11-1 i utakmicu manje. Zabok je treći s učinkom 8-5, Samobor je skočio na četvrto mjesto sa 7-6, a Kvarner je peti sa 6-7, koliko ima i Alkar. Cibona je s utakmicom manje na sedmoj poziciji s učinkom 6-6. Dinamo je pao na 5-8, a Cedevita Junior ima učinak 4-9. Na začelju su Dubrava s 4-8 i Šibenka s 3-10.

Cibona je u nedjelju (20 sati) domaćin Dubravi.

Ključne riječi
KK Dinamo Zagreb Cedevita Junior

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!