Uskoro stiže masovna naplata poreza na nekretnine: Evo kada građani mogu očekivati rješenja

Nakon što je preuzela naplatu poreza na nekretnine za oko 400 gradova i općina, Porezna uprava dosad je izdala nešto manje od 90.000 rješenja. Kalendarska godina je na izmaku, no posao naplate poreza za 2025. prenijet će se i u iduću godinu. Iduća velika runda poreznih rješenja trebala bi iz Porezne uprave otići na adrese vlasnika u veljači, a moguće je da će nakon toga uslijediti i nova. Podsjetimo, Hrvatska je početkom ove godine ukinula porez na kuće za odmor i uvela porez na sve nekretnine u kojima ne stanuju njihovi vlasnici ili članovi njihove obitelji, odnosno nisu u dugoročnom najmu. Prilikom uvođenja poreza državna je administracija procijenila da će se od vlasnika "praznih" stanova i kuća prikupiti oko 70 milijuna eura, no hoće li taj iznos biti ostvaren ili premašen, znat će se tek iduće godine, nakon završetka opsežnog procesa obrade podataka, utvrđivanja činjenica i same naplate. U jednom od intervjua ministar financija Marko Primorac kazao je da su građani zatražili izuzeće od plaćanja poreza za oko 80 tisuća nekretnina. Izuzeća su se mogla tražiti za nekretnine u kojima stanuju članovi obitelji ili za derutne nekretnine koje nisu prikladne za stanovanje, a postoje i određeni socijalni kriteriji.

U javnosti su se spominjale različite procjene broja potencijalnih poreznih obveznika, od čak 600 tisuća praznih stanova do oko 400 tisuća praznih nekretnina, uz oko 270 tisuća registriranih apartmana za kratkoročni najam turistima. Porez na nekretnine iznosi od 60 centi do osam eura po četvornome metru, a odluku o njegovoj visini morali su donijeti gradovi i općine. Ove su godine 223 jedinice lokalne samouprave povećale dotadašnji porez, njih 62 smanjile su ga, a 271 općina i grad zadržali su ga na razini poreza na kuće za odmor iz 2024. Minimalnih 0,60 eura po četvornome metru razrezali su 121 grad i općina, dok je njih 75 donijelo odluku o porezu od pet do osam eura. U Ministarstvu financija najavljuju da će u 2026. godini biti promjena jer su mnoge lokalne jedinice povećale stope poreza na dohodak, a ti će podaci biti objavljeni na mrežnoj stranici Porezne uprave o poreznoj konkurentnosti.

Bez obzira na to što država još nije u potpunosti savladala naplatu poreza za 2025., dolazi 2026. pa su vlasnici nekretnina kod kojih je došlo do važnih promjena dužni o tome obavijestiti porezne vlasti do kraja ožujka iduće godine. Zakonom je propisan raspon poreza na nekretnine od 0,60 do osam eura po četvornom metru korisne površine nekretnine. Novost je i to da će županije dobivati 20 posto naplaćenog poreza, što nije najbolje sjelo dijelu gradova. Maksimalnih osam eura poreza po četvornom metru ove godine naplaćuju Umag, Vis, Sveti Filip i Jakov, Fažana i Baška Voda, dok se u Dubrovniku nekretnine oporezuju s pet eura samo u prvoj zoni, a u ostalima manje. Sa 7,5 eura poreza slijedi Bol, dok Motovun nekretnine na svom području oporezuje sa sedam eura.

Rijeka naplaćuje sama



Kada je riječ o najvećim gradovima, porez po četvornome metru iznosi pet eura u Zagrebu i Rijeci, 1,99 eura u Splitu te 0,60 eura u Osijeku. Zagreb je naplatu poreza na nekretnine na svom području povjerio Poreznoj upravi, za razliku od Rijeke, čije gradske vlasti porez naplaćuju samostalno. U Rijeci su nedavno objavili da neće slati porezna rješenja ondje gdje je iznos poreza manji od troška dostave. Istaknuli su da je taj prag za domaće vlasnike 3,20 eura, a za strane vlasnike ispod 7,10 eura, što odgovara trošku dostave rješenja. Uglavnom je riječ o nekretninama s velikim brojem suvlasnika.