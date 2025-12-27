Naši Portali
SRETAN KRAJ POTRAGE

Ispovijest lovca koji je pronašao 11-godišnjaka u Baranji: 'Bio sam u šoku. Samo sam mu rekao da se ne boji'

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.12.2025.
u 08:18

Dječakov glas prvi su čuli Nenad Periškić i kolege, koji su ga ubrzo našli, izveli iz granja i dali mu čokoladu

Alen Tubić, lovac koji je u petak navečer pronašao nestalog 11-godišnjeg dječaka u Baranji, opisao je trenutak pronalaska nakon potrage koja je trajala šest sati. -Tresao sam se, nisam mogao vjerovati da sam ja taj koji ga je pronašao- kazao je Tubić za 24sata. Potraga za dječakom trajala je gotovo šest sati, tijekom kojih su mještani, volonteri, lovačka društva, HGSS, policija i vatrogasci pretraživali teren, šumu i okolna područja.

Prijava o nestanku dječaka zaprimljena je u 16:47 sati, a vijest se brzo proširila cijelom Baranjom, ali i Hrvatskom. U potragu se uključilo oko 200 ljudi, a među njima su bili i lovci zbog poznavanja terena. Tubić je ispričao kako je dječaka pronašao 500 metara od mjesta nestanka, u granju. -Bio sam u šoku, ali odmah sam mu rekao da se ne boji- ispričao je Tubić.

FOTO Detalji napete potrage za 11-godišnjakom: 'Cijelo selo tražilo ga je šest sati, činilo se kao vječnost'
Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji
Dječakov glas prvi su čuli Nenad Periškić i kolege, koji su ga ubrzo našli, izveli iz granja i dali mu čokoladu. Nakon što su ga odveli do puta, obavijestili su ostale sudionike potrage. Dječak je bio promrzao, ali nije bio uplakan. U 21:15, nakon šest sati potrage, policija je službeno potvrdila da je dječak pronađen neozlijeđen.

Njegova majka kasnije je na društvenim mrežama objasnila da se dječak uplašio psa, odlutao u šumu i zaspao. -Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah se javio- rekla je. Posebno je zahvalila svim sudionicima potrage, uključujući vojsku i lokalne službe, izražavajući duboku zahvalnost za organiziranu podršku.

Papa pozvao Ukrajinu i Rusiju da pronađu 'hrabrosti' za izravan dijalog
