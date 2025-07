FOTO Wimbledonski šok: Pogledajte cijene hrane i pića na jednom od najbogatijih teniskih turnira

Ovog tjedna počeo je Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu i ujedno i jedan od najbogatijih. Nedavno je ovaj legendarni Grand Slam turnir povećao svoj nagradni fond na čak 62 milijun eura, a više će ove godine imati samo US Open (63,5 milijuna dolara). Dok je Goran Ivanišević 2001. godine osvajanjem turnira dobio zaradio 500.000 britanskih funti (prije poreza), ove će godine osvajaču Wimbledona pripasti čak 3 milijuna funti - oko 3,5 milijuna eura (prije poreza). Samo za poraz u 1. kolu Wimbledona ove godine, igračima pripada nominalno po 60.000 funti (prije poreza).

Uz ove velike cifre plus prestiž koji donosi ovaj ugledni turnir, nije čudno da su i cijene za posjetitelje visoke. Zapravo, gledatelje su ove godine također dočekale - rekordno visoke cijene. Od piva i legendarnih jagoda sa šlagom do ulaznica, posjet Wimbledonu postao je pravi luksuz koji testira dubinu džepova obožavatelja. Od koji mnogi i dalje cijelu noć čekaju u redu da bi dobili priliku kupiti ulaznicu jer se većina ulaznica proda već godinu ranije...

Wimbledon je ponovno u punom jeku u All England Clubu, a deseci tisuća obožavatelja svakodnevno pristižu kako bi uživo pratili najbolje tenisačice i tenisače svijeta. No, osim vrhunskog tenisa, posjetitelje su ove godine dočekale i značajno više cijene. Zbog inflacije, cijene hrane i pića su skočile, pretvarajući posjet ovom sportskom spektaklu u pravi luksuz. Čak su i legendarne jagode s vrhnjem, čija je cijena godinama bila ista, sada poskupjele, što pokazuje da nijedan dio wimbledonskog iskustva nije ostao imun na ekonomske pritiske.

Foto: Danijel Lijović

Za ljubitelje piva, cijene su dosegnule nove rekorde. Krigla piva Stella Artois sada košta 10,45 € (8,85 funti). Na prvu narudžbu u danu plaća se i dodatnih 1,18 € (1 funta) za višekratnu čašu, a taj iznos možete dobiti natrag ili donirati Zakladi Wimbledon. Ostala piva poput Guinnessa ili Camden Pale Alea koštaju 9,95 € (8,45 funti). Tradicionalni ljetni koktel Pimm's sada košta 14,45 € (12,25 funti), dok limenka gina s tonikom Sipsmith stoji 12 € (10,20 funti), a čaša natočena u baru čak 13 € (11,05 funti). Za one najistančanijeg ukusa, boca Lanson Le Rose Creation Brut šampanjca popela se na vrtoglavih 119 € (100,90 funti)!

Foto: Danijel Lijović

Ni cijene hrane ne zaostaju. Porcija jagoda s vrhnjem, simbol Wimbledona, po prvi put nakon dugo vremena poskupjela je i sada košta 3,20 € (2,70 funti). Ako ste gladniji, pripremite se na još veći izdatak. Popularni "sausage roll" košta 6 € (5,10 funti), a Cornish pasty 8 € (6,80 funti). Konkretniji obroci, poput piletine ili celer shawarme s krumpirićima, sada koštaju preko 15 € (13 funti). Takozvani "meal deal", koji uključuje sendvič, grickalicu i piće, stoji gotovo 18 € (15,25 funti).

Foto: Danijel Lijović

Čak su i bezalkoholna pića i grickalice skuplje; boca vode od 750 ml košta 5,90 € (5 funti), iako su dostupne besplatne nadopune na posebnim postajama, limenka Coca-Cole je 3,25 € (2,75 funti), a obična kava americano 4,15 € (3,50 funti). No, moguće je na nekom od fino ukljopljenih restorana pronaći i brunch za do 10 funti.

Naravno, hrana i piće samo su dio troška. Glavna stavka je ulaznica, a doći do nje može biti prava avantura. Najjeftiniji način da se osjeti atmosfera je kroz legendarni red poznat kao "The Queue". Najuporniji obožavatelji kampiraju preko noći kako bi osigurali priliku za kupnju ulaznica po nominalnoj cijeni. Ulaznica za Grounds Pass, koja omogućuje pristup kompleksu i manjim terenima, za prve dane natjecanja košta oko 35 € (30 funti).

Ako želite gledati mečeve na prestižnijim terenima, cijene rastu. Za prva kola, sjedalo na Terenu br. 1 stoji do 106 € (90 funti), dok se za Wimbledon Centre Court cijene kreću do 124 € (105 funti). Kako se turnir približava finalu, cijene značajno rastu. Ulaznice za polufinalne mečeve koštaju između 248 € i 318 € (210 - 270 funti), dok za žensko i muško finale službena cijena doseže preko 370 € (315 funti). Naravno, na stranicama za preprodaju te cijene mogu doseći i nekoliko tisuća eura.

Foto: Danijel Lijović

Za one koji ne žele brinuti o redovima i traženju mjesta, postoje premium hospitality paketi. Ove pakete nude specijalizirane agencije i jamče nezaboravno iskustvo, ali uz cijenu koja oduzima dah. Paketi uključuju zajamčena mjesta u donjim redovima Centre Courta ili Terena br. 1, pristup ekskluzivnim salonima i restoranima te personaliziranu uslugu. Cijene za takve aranžmane su astronomske. Primjerice, paket koji uključuje četiri noćenja u hotelu s doručkom, jedan dan na Centre Courtu i jedan dan na Terenu 1, uz dodatne pogodnosti poput druženja u lokalnom teniskom klubu, košta oko 6.950 € po osobi. Iako hrana i piće u ekskluzivnim salonima često nisu uključeni u osnovnu cijenu, sam pristup tim prostorima smatra se privilegijom. To je opcija za one koji traže besprijekorno i ekskluzivno iskustvo, gdje je jedina briga uživanje u tenisu svjetske klase, bez obzira na cijenu.

Zanimljivo je istaknuo da je Wimbledon ugovorno obavezan donirati čak 90 posto svojih profita britanskim teniskim programima, kao i ulaganju u obnovu terena, pomičnih krovova i širenja prostora turnira...