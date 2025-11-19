Naši Portali
Nakon ispadanja iz Europe

Cibonin trener Ivan Rudež: Dugo nisam vidio da se u Zagrebu nakon poraza pjeva

Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
19.11.2025.
u 22:21

U Europi se nismo osramotili i da nam je netko ponudio da ćemo posljednje kolo odlučivati sami o sebi svi bi zacijelo prihvatili. Naročito stoga što su nam u ovoj vrlo teškoj skupini neki prognozirali jednu a neki niti jednu pobjedu, kazao je kapetan Krešimir Radovčić

Nakon što je Cibona ispala iz Europe nismo vidjeli puno tužnih lica. Bez obzira na to što je Cibona skupinu Fibina Europa kupa otvorila s tri pobjede u nizu ovo je bila i neka vrsta realnosti. Uostalom, dobro je nakon domaćeg poraza od Reggiane (65:73) ustvrdio kapetan Krešimir Radovčić:

- Nismo se osramotili i da nam je netko ponudio da ćemo posljednje kolo odlučivati sami o sebi svi bi zacijelo prihvatili. Naročito stoga što su nam u ovoj vrlo teškoj skupini neki prognozirali jednu a neki niti jednu pobjedu. Svojedobno sam govorio ne daj Bože ozljeda jer onda ćemo biti tanki i to se i dogodilo. S ozljedama Lončara i Šiška zadnjih tjedana igramo sa šest-sedam igrača pa neki igraju između 30 i 40 minuta i to je sada došlo na naplatu. Vidjeli ste, posljednjih deset minuta ove utakmice nismo imali snage u nogama. Zbog svega toga smo danas katastrofalno pucali trice, ja prvi pa onda i ostali, a to je nešto što nas krasi baš kao i kontre odnosno dobro trčanje.

Naglasio je Radovčić da mu je drago da je zagrebačka publika prepoznala njihovu žrtvu a na reakcije tribina osvrnuo se i trener Ivan Rudež:

- Ne treba biti inženjer nuklearne fizike da se vide želja i borbenost naših igrača. Oni su dali svoj submaksimum i s time kupili publiku. Dugo nisam vidio da se nakon poraza u Zagrebu pjeva. Hvala im na tome, prepoznali su trud i zalaganje naših mladih igrača koji su dobili veliku priliku, i profesionalnu i životnu.

Za razliku od velikog gradskog rivala Cedevite Junior koja će nastaviti natjecanje u Europi, Cibona se sada može posvetiti domaćim natjecanjima - Ćosićevu kupu i SuperSport Premijer ligi. Uostalom, da su cibosi kojim slučajem prošli dalje veliko je pitanje što bi oni mogli napraviti s kadrom kojeg nema dovoljno za dva natjecanja tjedno.

- Utakmice se igraju ne samo na terenu nego i u kancelariji. Slijede bitne stvari za preoblikovanje, baš sljedeći tjedan će se odlučivati o tim nekim stvarima koje će izravno utjecati na proračun i pojačanja odnosno pomoć u osnaživanju kadra. To je ta paralelna utakmica koju igra naša uprava koja uz pomoć sponzora mora naći rješenja a onda će i sportski sektor biti u stanju dovesti pojačanja.

Ciboni sada u nedjelju slijedi prvenstvena utakmica protiv Samobora a onda slijedi reprezentativna stanka tijekom koje će, kako je najavio kapetan Radovčić (ali ne i on), igrači koji ne igraju za reprezentacije dobiti po 4-5 dana odmora. A kada se svi ponovo okupe, u Tornju se nadaju, da će im se barem na treninzima tada priključiti ozlijeđeni centar Lončar i razigravač Šiško.

- Nama je i dalje prioritet biti u top tri momčadi na kraju ligaškog dijela Prvenstva i tako premašiti prošlogodišnji rezultat. A ovo iskustvo iz Europe, naročito našim mladim igračima (op.p Katanović, Skorić, Bart), dat će poticaja. I ja sam uvjeren da ćemo mi i sljedeće godine igrati Europu, da li kroz kvalifikacije ili na pozivnicu.
