Cibonin trener Ivan Rudež: Dugo nisam vidio da se u Zagrebu nakon poraza pjeva

Nakon što je Cibona ispala iz Europe nismo vidjeli puno tužnih lica. Bez obzira na to što je Cibona skupinu Fibina Europa kupa otvorila s tri pobjede u nizu ovo je bila i neka vrsta realnosti. Uostalom, dobro je nakon domaćeg poraza od Reggiane (65:73) ustvrdio kapetan Krešimir Radovčić:

- Nismo se osramotili i da nam je netko ponudio da ćemo posljednje kolo odlučivati sami o sebi svi bi zacijelo prihvatili. Naročito stoga što su nam u ovoj vrlo teškoj skupini neki prognozirali jednu a neki niti jednu pobjedu. Svojedobno sam govorio ne daj Bože ozljeda jer onda ćemo biti tanki i to se i dogodilo. S ozljedama Lončara i Šiška zadnjih tjedana igramo sa šest-sedam igrača pa neki igraju između 30 i 40 minuta i to je sada došlo na naplatu. Vidjeli ste, posljednjih deset minuta ove utakmice nismo imali snage u nogama. Zbog svega toga smo danas katastrofalno pucali trice, ja prvi pa onda i ostali, a to je nešto što nas krasi baš kao i kontre odnosno dobro trčanje.

Naglasio je Radovčić da mu je drago da je zagrebačka publika prepoznala njihovu žrtvu a na reakcije tribina osvrnuo se i trener Ivan Rudež:

- Ne treba biti inženjer nuklearne fizike da se vide želja i borbenost naših igrača. Oni su dali svoj submaksimum i s time kupili publiku. Dugo nisam vidio da se nakon poraza u Zagrebu pjeva. Hvala im na tome, prepoznali su trud i zalaganje naših mladih igrača koji su dobili veliku priliku, i profesionalnu i životnu.

Za razliku od velikog gradskog rivala Cedevite Junior koja će nastaviti natjecanje u Europi, Cibona se sada može posvetiti domaćim natjecanjima - Ćosićevu kupu i SuperSport Premijer ligi. Uostalom, da su cibosi kojim slučajem prošli dalje veliko je pitanje što bi oni mogli napraviti s kadrom kojeg nema dovoljno za dva natjecanja tjedno.

- Utakmice se igraju ne samo na terenu nego i u kancelariji. Slijede bitne stvari za preoblikovanje, baš sljedeći tjedan će se odlučivati o tim nekim stvarima koje će izravno utjecati na proračun i pojačanja odnosno pomoć u osnaživanju kadra. To je ta paralelna utakmica koju igra naša uprava koja uz pomoć sponzora mora naći rješenja a onda će i sportski sektor biti u stanju dovesti pojačanja.

Ciboni sada u nedjelju slijedi prvenstvena utakmica protiv Samobora a onda slijedi reprezentativna stanka tijekom koje će, kako je najavio kapetan Radovčić (ali ne i on), igrači koji ne igraju za reprezentacije dobiti po 4-5 dana odmora. A kada se svi ponovo okupe, u Tornju se nadaju, da će im se barem na treninzima tada priključiti ozlijeđeni centar Lončar i razigravač Šiško.

- Nama je i dalje prioritet biti u top tri momčadi na kraju ligaškog dijela Prvenstva i tako premašiti prošlogodišnji rezultat. A ovo iskustvo iz Europe, naročito našim mladim igračima (op.p Katanović, Skorić, Bart), dat će poticaja. I ja sam uvjeren da ćemo mi i sljedeće godine igrati Europu, da li kroz kvalifikacije ili na pozivnicu.