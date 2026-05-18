Tomislava Sokola zbog 'verbalnog delikta' čeka isključenje iz HDZ-a?

HDZ će zbog "verbalnog delikta" pokrenuti disciplinski postupak protiv svog europarlamentarca Tomislava Sokola, a neslužbene procjene iz stranačkih redova govore da bi taj postupak vrlo lako mogao rezultirati Sokolovim isključenjem iz stranke.

U stranačkim se redovima, naime, čuje kako je disciplinski postupak protiv Sokola najavio glavni tajnik stranke Kruno Katičić, koji je na današnjoj redovitoj zajedničkoj sjednici stranačkog Predsjedništva i Nacionalnog odbora izvijestio kako je sa Sokolom obavljen razgovor vezano uz nedavni intervju Jutarnjem listu, u kojem se europarlamentarac, među ostalim, požalio na pritiske iz vrha zagrebačke organizacije HDZ-a zbog kojih je njegova supruga u veljači odustala od kandidatute za čelnu funkciju u stranačkoj Zajednici žena za Grad Zagreb. Katičić je, kažu naši izvori, kazao kako su u stranačkom vrhu nezadovoljni ishodom razgovora sa Sokolom jer se Sokol odbio ispričati zbog svog istupa pa je najavio da će se protiv europarlamentarca, sukladno stranačkom statutu i etičkom kodeksu "pokrenuti odgovarajući koraci".

HDZ-ov statut kaže kako se članovima mogu izreći stegovne mjere ukora, oduzimanja dužnosti u stranci, uvjetnog i bezuvjetnog isključenja, a disciplinski postupak pokreće tijelo koje mu je mjerodavno. U Sokolovu slučaju to bi bio Nacionalni odbor HDZ-a, budući da je kao europarlamentarac po funkciji član tog središnjeg tijela, no Nacionalni odbor o tome danas nije glasao.

HDZ-ovi dužnosnici s kojima smo razgovarali uvjereni su, međutim, da disciplinski postupak neće izostati.

"Vjerujem da će od njega tražiti da vrati mandat zastupnika u Europskom parlamentu, a ako to odbije, slijedi mu cipela", komentirao nam je jedan visoki HDZ-ov dužnosnik, ne bez ogorčenosti zbog mogućnosti isključenja člana samo zato što se javno požalio na manjak pluralizma u stranci, vidljivog već i iz činjenice da HDZ na unutarstranačkim izborima već dugo ima po jednog kandidata za praktički svaku dužnost na svim razinama, od nacionalne do lokalnih. "Nastavi li se ovako raditi, pad stranke je neminovan", nastavio je ovaj izvor, ukazujući na čudne kriterije po kojima stranka mjeri što joj nanosi, a što ne nanosi štetu pa kao primjer navodi nedavno imenovanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja.

Drugi visokopozicionirani HDZ-ovac podsjeća, pak, da je pohod na najvišu funkciju Plenković svojedobno započeo izjavom kako stranka ne može biti talac političke sudbine nijednog svog člana, što je bila daleko teža kritika na tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka od ove koju je sad Sokol iznio na račun neimenovanih stranačkih dužnosnika.

Dodajmo ovome i kako je Plenković na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva još jednom oštro kritizirao nedavno protjerivanje s Pantovčaka djelatnika Ministarstva vanjskih poslova Tomislava Lendića. Taj je incident opisao kao totalitarno ponašanje predsjednika Zorana Milanovića koji "s Pantovčaka izbacuje one s kojima se ne slaže". Iste kriterije u Sokolovu slučaju, očito, nije spreman primijeniti.

S druge strane, dio HDZ-ovaca nam je u neformalnom razgovoru dao do znanja kako smatraju kako se ovaj postupak nije mogao izbjeći jer se, kažu, Sokol svojim istupom mnogima zamjerio jer nitko u HDZ-u nije pretjerano sklon onima koji su spremni prljavo rublje iznositi iz "kruga obitelji".

"Nemam ništa protiv da se govori o eventualnim problemima u stranačkim redovima, ali mjesto za to su tijela stranke. Nekorektno je na ovaj način javno to činiti, naročito ako si već na visokoj poziciji na koju je i tebe netko stavio", komentirao nam je jedan član Predsjedništva.

Zanimljivo je i da se, unatoč kasnijim kritikama dijela HDZ-ovaca, protiv najave disciplinskog postupka protiv Sokola na današnjoj se sjednici nije pobunio nijedan član Predsjedništva ni Nacionalnog odbora stranke.