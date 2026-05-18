Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRH STRANKE NEZADOVOLJAN RAZGOVOROM

Tomislava Sokola zbog 'verbalnog delikta' čeka isključenje iz HDZ-a?

Zagreb: Održana Jean Monnet ORPHEUS konferencija
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/3
Autor
Iva Boban Valečić
18.05.2026.
u 20:59

Zanimljivo je i da se, unatoč kasnijim kritikama dijela HDZ-ovaca, protiv najave disciplinskog postupka protiv Sokola na današnjoj se sjednici nije pobunio nijedan član Predsjedništva ni Nacionalnog odbora stranke.

HDZ će zbog "verbalnog delikta" pokrenuti disciplinski postupak protiv svog europarlamentarca Tomislava Sokola, a neslužbene procjene iz stranačkih redova govore da bi taj postupak vrlo lako mogao rezultirati Sokolovim isključenjem iz stranke.

U stranačkim se redovima, naime, čuje kako je disciplinski postupak protiv Sokola najavio glavni tajnik stranke Kruno Katičić, koji je na današnjoj redovitoj zajedničkoj sjednici stranačkog Predsjedništva i Nacionalnog odbora izvijestio kako je sa Sokolom obavljen razgovor vezano uz nedavni intervju Jutarnjem listu, u kojem se europarlamentarac, među ostalim, požalio na pritiske iz vrha zagrebačke organizacije HDZ-a zbog kojih je njegova supruga u veljači odustala od kandidatute za čelnu funkciju u stranačkoj Zajednici žena za Grad Zagreb. Katičić je, kažu naši izvori, kazao kako su u stranačkom vrhu nezadovoljni ishodom razgovora sa Sokolom jer se Sokol odbio ispričati zbog svog istupa pa je najavio da će se protiv europarlamentarca, sukladno stranačkom statutu i etičkom kodeksu "pokrenuti odgovarajući koraci".

HDZ-ov statut kaže kako se članovima mogu izreći stegovne mjere ukora, oduzimanja dužnosti u stranci, uvjetnog i bezuvjetnog isključenja, a disciplinski postupak pokreće tijelo koje mu je mjerodavno. U Sokolovu slučaju to bi bio Nacionalni odbor HDZ-a, budući da je kao europarlamentarac po funkciji član tog središnjeg tijela, no Nacionalni odbor o tome danas nije glasao.

HDZ-ovi dužnosnici s kojima smo razgovarali uvjereni su, međutim, da disciplinski postupak neće izostati.

"Vjerujem da će od njega tražiti da vrati mandat zastupnika u Europskom parlamentu, a ako to odbije, slijedi mu cipela", komentirao nam je jedan visoki HDZ-ov dužnosnik, ne bez ogorčenosti zbog mogućnosti isključenja člana samo zato što se javno požalio na manjak pluralizma u stranci, vidljivog već i iz činjenice da HDZ na unutarstranačkim izborima već dugo ima po jednog kandidata za praktički svaku dužnost na svim razinama, od nacionalne do lokalnih. "Nastavi li se ovako raditi, pad stranke je neminovan", nastavio je ovaj izvor, ukazujući na čudne kriterije po kojima stranka mjeri što joj nanosi, a što ne nanosi štetu pa kao primjer navodi nedavno imenovanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja.

Drugi visokopozicionirani HDZ-ovac podsjeća, pak, da je pohod na najvišu funkciju Plenković svojedobno započeo izjavom kako stranka ne može biti talac političke sudbine nijednog svog člana, što je bila daleko teža kritika na tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka od ove koju je sad Sokol iznio na račun neimenovanih stranačkih dužnosnika.

Dodajmo ovome i kako je Plenković na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva još jednom oštro kritizirao nedavno protjerivanje s Pantovčaka djelatnika Ministarstva vanjskih poslova Tomislava Lendića. Taj je incident opisao kao totalitarno ponašanje predsjednika Zorana Milanovića koji "s Pantovčaka izbacuje one s kojima se ne slaže". Iste kriterije u Sokolovu slučaju, očito, nije spreman primijeniti.

S druge strane, dio HDZ-ovaca nam je u neformalnom razgovoru dao do znanja kako smatraju kako se ovaj postupak nije mogao izbjeći jer se, kažu, Sokol svojim istupom mnogima zamjerio jer nitko u HDZ-u nije pretjerano sklon onima koji su spremni prljavo rublje iznositi iz "kruga obitelji".

"Nemam ništa protiv da se govori o eventualnim problemima u stranačkim redovima, ali mjesto za to su tijela stranke. Nekorektno je na ovaj način javno to činiti, naročito ako si već na visokoj poziciji na koju je i tebe netko stavio", komentirao nam je jedan član Predsjedništva.

Zanimljivo je i da se, unatoč kasnijim kritikama dijela HDZ-ovaca, protiv najave disciplinskog postupka protiv Sokola na današnjoj se sjednici nije pobunio nijedan član Predsjedništva ni Nacionalnog odbora stranke.

Ključne riječi
isključenje Andrej Plenković Tomislav Sokol HDZ

Komentara 16

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
21:53 18.05.2026.

Vec je usporedba na silu dovucena. Hrvatski diplomat ima demokratsko pravo kritizirati argumentirano i ponasanje i odluke predsjednika. Nismo u diktaturi. Clan jedne stranke nema pravo ogovarati svoju stranku u javnosti jer mu zena nije izabrana na poziciju koju bii oni voljeli. Ni jedno ni drugo nije verbalni delikt iako je taj pojam ljevicarima drag i prisutan jos iz bivsih vremena kada su oni vladali i po tome sudili. A ovo sto citam u clanku je mogao napisati bilo koji clan SDP ili Mozemosa. U slicnoj situaciji na njihovoj strani takav clanak naravno nebi bio tako napisan

PA
PatMat
21:47 18.05.2026.

U HDZ-u hvala Bogu ima i pluralizma i različitih razmišljanja, prijedloga, ideja. Jedino HDZ i u stabilnom razdoblju i u slučaju većih kriza i turbulencija ima scenarije i razrađene planove B, C ... itd. za kvalitetno vođenje države i lokalne samouprave na dobrobit svih hrvatskih građana. Dobar balans i pošten odnos prema prošlosti, odlučnost, snaga i vizija za budućnost. Ostale stranke vidi se da su i pomalo pogubljene čak i SDP. Ne znam što se Sokolu dogodilo.

KU
Kujttim
21:23 18.05.2026.

HDZ mora reagirati jer će u stranci imati 100 "pilića" koji će se umisliti da su orlovi. Ovo "pile" se barem preziva Sokol.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!