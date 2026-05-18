NAPETOSTI TRAJU VEĆ 7 MJESECI

Predsjednik Milanović: 'Predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti suglasnost...'

Rijeka: Predsjednik Zoran Milanović na svečanoj sjednici Ekonomskog fakulteta
Sandra Veljković
18.05.2026.
u 15:08

Predsjednik Zoran Milanović od studenoga prošle godine ne daje agreman novom izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Nissanu Amduru.  Agreman je formalno diplomatsko odobrenje države domaćina bez kojeg ni jedan veleposlanik ne može preuzeti dužnost, a njegovo uskraćivanje ili dugo zadržavanje smatra se vrlo ozbiljnim političkim signalom.

Izraelska vlada odobrila je imenovanje Amdura u studenome 2025. i potom zatražila agreman od Ureda predsjednika Republike Hrvatske, u skladu s uobičajenom diplomatskom procedurom prema kojoj država domaćin mora odobriti imenovanje stranog ambasadora prije njegova dolaska. No njega još nema. I neće ga biti, kako kažu iz ureda na Pantovčaku.

"Ured PRH potvrđuje kako predloženi veleposlanik Izraela nije dobio, niti će dobiti, suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo RH", napisao je glasnogovornik predsjednika Milanovića Nikola Jelić.

Obično kod imenovanja i stupanja na dužnost novih veleposlanika vidi se ceremonija predaja vjerodajnica, no ona je zadnji korak u proceduri. Država koja šalje veleposlanika diplomatskim kanalima drugoj državi dostavlja ime kandidata, nakon čega država domaćin procjenjuje želi li ga prihvatiti.

Ako nema političkih ili drugih prepreka, daje agreman i tek tada ambasador može službeno stupiti na dužnost i predati vjerodajnice šefu države. Država domaćin nije obvezna objasniti zašto ne daje agreman. Riječ je o njezinu suverenom pravu, zbog čega je cijeli postupak izrazito osjetljiv i uglavnom se vodi iza zatvorenih vrata.

U pravilu, u odnosima među državama agreman se gotovo uvijek daje rutinski, osobito među saveznicima ili državama koje imaju stabilne diplomatske odnose. Upravo zato njegovo uskraćivanje ili dugotrajno odgađanje ima političku težinu. Formalno odbijanje agremana vrlo je rijedak i ozbiljan potez jer predstavlja jasnu poruku da država domaćin ne želi prihvatiti određenog predstavnika druge države. Takav potez može izazvati diplomatske napetosti i recipročan odgovor druge strane.

GR
Grundl
15:06 18.05.2026.

Uuu kak smo opasniiii, srbi ni ne znaju kolko sreće imaju kaj je milojko ‘91. bil spriječen…

KU
kublajkhan
15:11 18.05.2026.

Sramoti nas gdje god stigne.

Avatar ruby red
ruby red
15:45 18.05.2026.

Titovim stazama revoluc'je?! Gdje god može zapapriti vladi RH, on će te učiniti i briga ga za Hrvatsku, kao i kad je pobjegao Pobegulja. Mržnja ga izjeda...a ja se još pitam zašto je rošav. Kiselina mu probila

