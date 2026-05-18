IZBORNIK VATRENIH

UŽIVO Zlatko Dalić objavio popis vatrenih za svjetsko prvenstvo: 'Stojim iza ovih nogometaša!'

Autori: Marko Pavić, Stjepan Meleš
18.05.2026.
u 13:43

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić danas će objaviti popis kandidata za Svjetsko prvenstvo koje se u šestom mjesecu igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Treba napomenuti da popis igrača nije konačan, nego je podložan promjenama budući da je zadnji rok za prijavu reprezentativaca Fifi 1. lipnja do 23:59 sati. Dalićevo izlaganje počinje u 13 sati, a možete ga uživo gledati na portalu Večernjeg lista.

Reprezentativci će se okupiti 25. svibnja u Zagrebu te će istog dana otputovati u Rijeku gdje će se pripremati do 6. lipnja. Hrvatska na SP-u igra protiv Engleske (17.6.), Paname (24.6.) i Gane (27.6.).

Dolaskom izbornika Zlatka Dalića i predsjednika HNS-a Marijana Kustića u zagrebački pub Pivana počela je presica koja se isčekivala u hrvatskoj javnosti. Na početku su trajali uvodni govori sponzora zagrebačke pivovare Pivana koje su nahvalili Dalić i Kustić. U nastavku možete pročitati Dalićev popis:

GOLMANI: Dominik Livaković, Ivor Pandur, Dominik Kotarski

OBRAMBENI: Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić, Josip Stanišić, Kristijan Jakić

VEZNI: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Nikola Moro, Mario Pašalić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Marco Pašalić

NAPADAČI: Andrej Kramarić, Ante Budimir, Petar Musa, Igor Matanović

Na pretpozivu su: Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.

- Čuli ste popis od glasnogovornika Packa. Pripreme će uskoro početi i 29. svibnja bi trebali svi biti na treningu da odradimo pripreme. 1. lipnja ćemo imati definitivan popis. Nadajmo se da neće biti ozljeda uoči utakmica s Belgijom i Slovenijom - rekao je u uvodu Dalić te naglasio da on i stožer stoje iza ovog popisa.

- Beljo? Prvo, čestitam Dinamu i Belji koji je zaista bio blizu, ali konkurencija je dobra. Imamo Kramarića i Budimira koji su neupitni, a tu su Musa i Matanović. Musa igra jako dobro u MLS-u, bio je sjajan u ožujku. Matanović igra u Bundesligi, prvi je strijelac kluba, igra finale Europa lige. Ja sam Belju prije tri godine zvao u reprezentaciju, imao je svoju prigodu. Jedini razlog zašto nije na popisu je konkurencija - rekao je Dalić.

- Nadamo se da će nam Gvardiol biti važan i da će biti spreman. Pokušat ćemo mu dati prigodu u pripremnim utakmicama i da dočeka SP u punoj formi. Očekujemo da će biti veliko pojačanje za nas u odnosu na Ameriku - izjavio je izbornik.

- Moje dileme su bile trebam li voditi pet stopera ili ne. Čuvam ambijent i da u ekipi bude dobra atmosfera. U ožujku sam rekao da ćemo znati popis defenzivaca i da ako nitko ne izgubi tadašnji status da će sve biti po očekivanom. Nisam još pričao s Majerom. Bio je dugo ozlijeđen i u klubu ima problema. On od zadnjeg okupljanja u Americi nije započeo nijednu utakmicu. Jako mi je žao, ali njego status u klubu je doveo do toga da bude na pretpozivu. Njegov status u klubu je odlučio da ne ide na popis - rekao je Dalić.

- Modrić je bio na klupi za vikend i u njega ne sumnjam da će biti na visokom nivou. Nama izuzetno puno znači i da bude u formi. On sam može birati hoće li nositi masku ili ne, ali pomoći će definitivno i smatram da mu je dobro došao ovaj odmor. Igrači nakon napornih sezona trebaju dobiti odmor prije okupljanja i nadam se da će svi biti zdravi na okupljanju. Osnovni cilj je proći grupu i dalje napraviti dobar rezultat korak po korak. Protiv Brazila i Kolumbije smo vidjeli da imamo iskustvo i kvalitetu, ali i sjajne mlade igrače. Imamo tešku grupu, Engleska koja je favorit za titulu, ali i neugodna Gana i Panama - smatra izbornik.
Senior2
13:32 18.05.2026.

Stojković za tri koplja iznad More koji za repku nikad nije odigrao ništa posebno.

D.D.M.
13:41 18.05.2026.

Sramota je da su Stojković i Beljo samo na pretpozivu...a da je recimo Fruk unutra!

Tarantula
13:14 18.05.2026.

Nisam pobornik Dalića ali čovjeku se rezultati ne mogu osporiti, dvije medalje, koje su mogle biti i sjajnije da nije bilo onog izmišljenog penala na Messiju i da nije bilo onog prekršaja i penala protiv Francuske, koga god izabere nitko mu realno nema pravo progovoriti na njegov posao.

