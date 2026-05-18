BICIKLIZAM

Određeno je mjesto s kojeg će startati Tour De France 2028. godine

FILE PHOTO: Tour de France - Stage 6 - Bayeux to Vire Normandie
Sarah Meyssonnier/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
18.05.2026.
u 23:30

Ove godine "Tour" će krenuti iz Barcelone, dok će 2027. start biti u Edinburghu

Najveća svjetska biciklistička utrka "Tour de France" 2028. godine će krenuti iz Reimsa što će označiti povratak "Grand Departa" u matičnu zemlju nakon što će ove godine start biti u Španjolskoj, a 2027. u Velikoj Britaniji. 

Start 115. izdanja "Toura" zakazan je za 24. lipnja 2028., a cilj će biti 16. srpnja, odnosno tjedan dana ranije no što je to uobičajeno, a razlog su Olimpijske igre u Los Angelesu koje će biti otvorene 14. srpnja.

Reims će po drugi put u povijesti biti domaćin starta, prvi put je to bio 1956. Ove godine "Tour" će krenuti iz Barcelone, dok će 2027. start biti u Edinburghu.

Kandidat za start "Toura" 2029. je Slovenija, a da je početak najveće svjetske biciklističke utrke postao globalni događaj pokazuje i činjenjica da je 2022. domaćin bio Kopenhagen, ‌2023., Bilbao, a 2024. Firenca.
