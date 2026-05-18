Gotovo je: Pep Guardiola napušta Manchester City! Englezi: Odluka je konačna...

Nakon deset čarobnih godina, era Pepa Guardiole u Manchester Cityju dolazi svome kraju. Prema informacijama engleskog Daily Maila, 55-godišnji Katalonac svoju će posljednju utakmicu na klupi "Građana" voditi ove nedjelje protiv Aston Ville. Time se spušta zavjesa na desetljeće dominacije u kojem je Guardiola transformirao klub, osvojivši nevjerojatnih 20 trofeja. Pod njegovim vodstvom, City je osvojio šest naslova prvaka Engleske, uključujući četiri uzastopna, te klubu donio i povijesni, prvi naslov pobjednika Lige prvaka. Njegov odlazak označava kraj jedne od najvećih epoha u povijesti engleskog nogometa.

Iako se o odlasku mjesecima nagađalo, a sam Guardiola je vješto isticao svoj ugovor do ljeta 2027., čini se da je odluka donesena još prije nekoliko tjedana i da je neopoziva. Kako ekskluzivno navodi Daily Mail, vijest je postala javna tajna unutar kluba, a uprava je već počela obavještavati ključne sponzore. Službena potvrda očekuje se u nedjelju, kako bi se Guardioli priredio veličanstven oproštaj. Već za ponedjeljak planira se parada s otvorenim autobusom kroz Manchester, gdje će navijači posljednji put pozdraviti trenera koji im je donio nezaboravne trenutke slavlja.

Klub se, naravno, već okreće budućnosti i traženju Guardiolinog nasljednika. Iako službene potvrde još nema, mediji naveliko špekuliraju o kandidatima. Kao vodeće ime iskače Enzo Maresca, bivši menadžer Chelseaja koji je zanat pekao kao Guardiolin pomoćnik u Cityju i savršeno poznaje sustav. Spominje se i klupska ikona Vincent Kompany, sadašnji trener Bayerna, čiji bi povratak bio iznimno emotivan za navijače. Guardiolin odlazak pokrenut će i šire promjene jer se očekuje i odlazak dijela njegovog stožera, čime se otvara novo poglavlje u povijesti kluba.