KRAJ VELIKE ERE

Gotovo je: Pep Guardiola napušta Manchester City! Englezi: Odluka je konačna...

Pep Guardiola file photo
martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
vecernji.hr
18.05.2026.
u 21:27

Legendarni španjolski strateg Pep Guardiola napustit će klupu Manchester Cityja na kraju sezone. Vijest koja je potresla nogometni svijet ekskluzivno donosi britanski Daily Mail, potvrđujući da je kraj jedne od najuspješnijih trenerskih epoha neizbježan

Nakon deset čarobnih godina, era Pepa Guardiole u Manchester Cityju dolazi svome kraju. Prema informacijama engleskog Daily Maila, 55-godišnji Katalonac svoju će posljednju utakmicu na klupi "Građana" voditi ove nedjelje protiv Aston Ville. Time se spušta zavjesa na desetljeće dominacije u kojem je Guardiola transformirao klub, osvojivši nevjerojatnih 20 trofeja. Pod njegovim vodstvom, City je osvojio šest naslova prvaka Engleske, uključujući četiri uzastopna, te klubu donio i povijesni, prvi naslov pobjednika Lige prvaka. Njegov odlazak označava kraj jedne od najvećih epoha u povijesti engleskog nogometa.

Iako se o odlasku mjesecima nagađalo, a sam Guardiola je vješto isticao svoj ugovor do ljeta 2027., čini se da je odluka donesena još prije nekoliko tjedana i da je neopoziva. Kako ekskluzivno navodi Daily Mail, vijest je postala javna tajna unutar kluba, a uprava je već počela obavještavati ključne sponzore. Službena potvrda očekuje se u nedjelju, kako bi se Guardioli priredio veličanstven oproštaj. Već za ponedjeljak planira se parada s otvorenim autobusom kroz Manchester, gdje će navijači posljednji put pozdraviti trenera koji im je donio nezaboravne trenutke slavlja.

Klub se, naravno, već okreće budućnosti i traženju Guardiolinog nasljednika. Iako službene potvrde još nema, mediji naveliko špekuliraju o kandidatima. Kao vodeće ime iskače Enzo Maresca, bivši menadžer Chelseaja koji je zanat pekao kao Guardiolin pomoćnik u Cityju i savršeno poznaje sustav. Spominje se i klupska ikona Vincent Kompany, sadašnji trener Bayerna, čiji bi povratak bio iznimno emotivan za navijače. Guardiolin odlazak pokrenut će i šire promjene jer se očekuje i odlazak dijela njegovog stožera, čime se otvara novo poglavlje u povijesti kluba.
nogomet Manchester City Pep Guardiola

