FOTO Priča o gej partizanima: Pogledajte tko je sve došao na premijeru filma Ivone Juka

Nakon prikazivanja na više od 40 međunarodnih festivala, film „Lijepa večer, lijep dan“ redateljice Ivone Juka konačno stiže u domaća kina. Svečana premijera održala se večeras u dvije dvorane u Kaptol Boutique Cinema, a distribucija započinje u CineStar kinima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Radnja filma smještena je u Jugoslaviju 1950-ih godina, u vrijeme političke represije i snažne ideološke kontrole. U središtu priče nalaze se četvorica partizana i umjetnika koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima. Kada partijski agent Emir dobije zadatak da ih razotkrije i uništi, započinje njegova duboka unutarnja borba koja propituje granice lojalnosti, identiteta i osobne savjesti, uključujući i ono najteže: bi li izdao prijatelja da spasiš sebe.

U filmu, koji je bio i hrvatski kandidat za 97. nagradu Oscar, glume Emir Hadžihafizbegović, Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić, Elmir Krivalić, Marko Braić, Anja Šovagović Despot, Enes Vejzović, Goran Grgić, Dražen Čuček, Voja Brajović, Milica Mihajlović i Ivana Boban.

Riječ je o međunarodnoj koprodukciji Hrvatske, Kanade, Poljske, Cipra i Bosne i Hercegovine. Svjetsku premijeru film je imao na Frameline – Međunarodnom filmskom festivalu u San Franciscu, gdje je osvojio nagradu publike, dok je svoju europsku premijeru ostvario na Međunarodnom filmskom festivalu u Varšavi.

Produkciju filma potpisuje Anita Juka ispred 4Filma, direktor fotografije je Dragan Ruljančić, montažer Nenad Pirnat, scenograf Zvonko Sarić, majstorica maske Ana Bulajić Črček i kostimografkinja Goranka Krpan. Glazbu potpisuje Michael Brook, skladatelj nominiran za Zlatni Globus čiji se rad može čuti u filmovima "Into the Wild", "The Fighter" i "Brooklyn".