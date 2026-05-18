Marijan Kustić odlazi iz HOO-a! Otkrio što je rekao Mateši nakon maratonske sjednice

Odluka čelnika najmoćnijeg saveza u državi i dopredsjednika HOO-a stigla je nakon maratonske sjednice Vijeća. Marijan Kustić bio je ogorčen jer se, unatoč najavama, nije glasalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču. “Ovo je farsa u kojoj ne želim sudjelovati”, poručio je Kustić, kako saznaju 24 sata. Smatra da se gorući problemi, poput afere s izvlačenjem 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, ne rješavaju adekvatno, zbog čega je od predsjednika Zlatka Mateše zatražio sazivanje izvanredne skupštine HOO-a.

- Sve što se dogodilo posljednjih mjeseci i tjedana je ozbiljan problem za sport koji zahtijeva konkretnije poteze i jasnu odgovornost, a ne zaključke kakvi su doneseni na današnjoj sjednici. To sam nakon sjednice rekao i Mateši, koji bi morao sazvati izvanrednu Skupštinu HOO-a - poručio je Kustić u izjavi za Sportske novosti.

Ključan prijepor nastao je jer Mateša na dnevni red nije stavio glasanje o povjerenju Krajaču, čije se ime veže uz nekoliko afera. Umjesto toga, Vijeće je zaključilo kako se s kadrovskim promjenama čeka ishod istraga USKOK-a. Eventualne smjene moguće su tek ako netko bude službeno osumnjičen. “Ako bilo koji nadležni organ utvrdi nepravilnost, svatko od nas je spreman odstupiti, počevši od mene”, izjavio je Mateša nakon sjednice, tvrdeći da su svi zaključci doneseni jednoglasno, što Kustićeva ostavka demantira.

Kustićev potez, kao čelnika HNS-a i člana HDZ-a, razotkriva duboke podjele u krovnoj sportskoj organizaciji. U pozadini se, neslužbeno, vodi rat dviju struja. S jedne strane je “Gopčeva struja”, predvođena Zoranom Gopcem iz Rukometnog saveza, koja okuplja ekipne sportove i traži Krajačevu smjenu. S druge je strane sam Krajač, koji tvrdi da ga ruše jer se zalaže za pravedniju raspodjelu novca i prema individualnim sportovima. Sukob je eskalirao i međusobnim prijavama zbog sumnjivih ugovora.

Uteg Krajaču su i brojne afere. Njegovo ime našlo se na popisu u aferi Skijaški savez, a javnost ga pamti i po ljetovanju sina koje je platio Judo savez. Uz to, HOO je pod njegovim vodstvom sklopio stotine ugovora vrijednih milijune eura bez otvorenog natječaja, “cjepkajući” nabavu kako bi se izbjegao zakon, što je Krajač na sjednici branio kao zakonito postupanje. Unatoč svemu, za sada ostaje na funkciji.