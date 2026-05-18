CITY JE NA POTEZU

Arsenal je na korak do titule! Dobili su i Burnley, slavlje možda može početi već u utorak

Premier League 2025/26 Arsenal v Burnley Emirates Stadium 18.05.2026
Marc Aspland/NEWS SYNDICATION
VL
Autor
vecernji.hr
18.05.2026.
u 23:00

Nogometaši Arsenala ostvarili su ključnu, minimalnu pobjedu od 1:0 protiv Burnleyja i došli na prag osvajanja Premier lige. Sudbina naslova, koji navijači čekaju 22 godine

Erupciju oduševljenja na Emiratesu izazvao je Kai Havertz, koji je u 37. minuti bio najviši u skoku nakon kornera Bukaya Sake i glavom poslao loptu u mrežu. Pokazalo se da je to bio jedini pogodak na utakmici, dovoljan za pobjedu možda i vrijednu naslova. Iako su dominirali posjedom, igrači Mikela Artete mučili su se protiv čvrstih gostiju. Kako je vrijeme odmicalo, rasla je i nervoza na tribinama, svjesnih da nema prostora za pogrešku. Pobjeda je na kraju izborena teškom mukom, no broje se samo bodovi.

Ova tri boda privremeno su odvela Arsenal na pet bodova prednosti ispred Manchester Cityja, prebacivši sav pritisak na leđa aktualnih prvaka. Računica je sada posve jasna. Ako momčad Pepa Guardiole u utorak ne uspije pobijediti na gostovanju kod Bournemoutha, odnosno ako odigra neriješeno ili izgubi, Arsenal će i matematički osigurati titulu. Bio bi to kraj dugog, 22-godišnjeg posta i povratak trofeja u sjeverni London, prvi put nakon slavne generacije "Nepobjedivih" iz sezone 2003./04.

Zadatak za Građane nipošto nije lak. Gostuju kod Bournemoutha, momčadi koja je u impresivnom nizu od trinaest prvenstvenih utakmica bez poraza. Uz to, City se suočava sa zgusnutim rasporedom i umorom od igranja tri utakmice u sedam dana. Kao da to nije dovoljno, uoči odlučujućeg susreta engleskim medijima je prostrujala vijest kako Pep Guardiola na kraju sezone napušta klupu. Ostaje vidjeti kako će ova šokantna objava utjecati na svlačionicu u najosjetljivijem trenutku.

Napetost se osjećala do samog kraja. Sedam minuta sudačke nadoknade činilo se kao vječnost za vjerne navijače Arsenala, koji su strijepili nad svakim napadom gostiju. No, obrana je izdržala, a posljednji sučev zvižduk označio je početak velikog, ali suzdržanog slavlja. Posao je obavljen, ključni korak je napravljen, no za pravu feštu čeka se utorak. Sve su oči uprte u ishod s Vitality stadiona, gdje bi se mogla ispisati nova stranica povijesti engleskog nogometa.

Ako City dobije Bournemouth, vratit će se na minus dva. A onda u zadnjem kolu u nedjelju od 17 sati Arsenal igra na gostovanju kod Crystal Palacea, a City dočekuje Aston Villu.

