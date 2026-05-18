Bivši vrhovni zapovjednik Ukrajine, general Valerij Zalužnji, u Londonu je nedavno rekao da se trenutačno ukrajinska fronta razvila u "robotsku zonu ubijanja" kojom dominiraju dronovi, a roboti se sada koriste za izvođenje napada, pa čak i zarobljavanje neprijateljskih trupa. "Stvarnost je takva da je rat u Ukrajini odavno prestao biti samo ukrajinska priča. Postao je laboratorij budućnosti", rekao je Zalužnji upozorivši da bojišnicu sve više preuzimaju strojevi, u kojima je i sve više automatike.
Ukrajinska "zona smrti" uz prvu liniju, kojom vladaju roboti i dronovi, širila se tijekom cijelog rata, a obje strane usavršavaju vojnu tehnologiju kako bi proširile tu zonu, ali i pojačale dubinske napade. Zalužnji, koji trenutačno obnaša dužnost ukrajinskog veleposlanika u Velikoj Britaniji, rekao je da je moderni rat "odavno prešao granice dugih rovova, snažnih tenkovskih borbi i zračnih bitaka". Bojište je postalo "potpuno transparentno", preplavljeno nadzornim dronovima i automatiziranim udarnim sustavima. Prema njemu, zona pogibije sada se proteže najmanje 25 km u dubinu, dok logistika postaje teža – već sada onemogućuje korištenje takozvane stražnje zone do 50 km dubine.
Tako valja. Samo ne treba dozvoliti zvjeradi iz stepe da se opet uspješno prilagodi. Prošlo je tri dana od posljednje izroštiljane ruske rafinerije. Loš je to tempo bogamu ljubim. Svaki dan, roštilj jedan! Ma može i više, dok god se ne gubi tempo izbijanja novih bora na čelu kremaljskog krvoloka i ekipice oko njega. Hehehe