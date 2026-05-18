Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'ROBOTSKA ZONA UBIJANJA'

'Zona smrti': Ovo je 'kralj dronova', čovjek koji kuje budućnost ratovanja

Autor
Danijel Prerad
18.05.2026.
u 18:05

'Autonomno oružje novo je nuklearno oružje. Zemlje koje ga posjeduju bit će zaštićene', kaže ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov

Bivši vrhovni zapovjednik Ukrajine, general Valerij Zalužnji, u Londonu je nedavno rekao da se trenutačno ukrajinska fronta razvila u "robotsku zonu ubijanja" kojom dominiraju dronovi, a roboti se sada koriste za izvođenje napada, pa čak i zarobljavanje neprijateljskih trupa. "Stvarnost je takva da je rat u Ukrajini odavno prestao biti samo ukrajinska priča. Postao je laboratorij budućnosti", rekao je Zalužnji upozorivši da bojišnicu sve više preuzimaju strojevi, u kojima je i sve više automatike.

Ukrajinska "zona smrti" uz prvu liniju, kojom vladaju roboti i dronovi, širila se tijekom cijelog rata, a obje strane usavršavaju vojnu tehnologiju kako bi proširile tu zonu, ali i pojačale dubinske napade. Zalužnji, koji trenutačno obnaša dužnost ukrajinskog veleposlanika u Velikoj Britaniji, rekao je da je moderni rat "odavno prešao granice dugih rovova, snažnih tenkovskih borbi i zračnih bitaka". Bojište je postalo "potpuno transparentno", preplavljeno nadzornim dronovima i automatiziranim udarnim sustavima. Prema njemu, zona pogibije sada se proteže najmanje 25 km u dubinu, dok logistika postaje teža – već sada onemogućuje korištenje takozvane stražnje zone do 50 km dubine.

Ključne riječi
Mihajlo Fedorov rat Rusija Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
CH
chemica
18:15 18.05.2026.

Tako valja. Samo ne treba dozvoliti zvjeradi iz stepe da se opet uspješno prilagodi. Prošlo je tri dana od posljednje izroštiljane ruske rafinerije. Loš je to tempo bogamu ljubim. Svaki dan, roštilj jedan! Ma može i više, dok god se ne gubi tempo izbijanja novih bora na čelu kremaljskog krvoloka i ekipice oko njega. Hehehe

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!