Bivši vrhovni zapovjednik Ukrajine, general Valerij Zalužnji, u Londonu je nedavno rekao da se trenutačno ukrajinska fronta razvila u "robotsku zonu ubijanja" kojom dominiraju dronovi, a roboti se sada koriste za izvođenje napada, pa čak i zarobljavanje neprijateljskih trupa. "Stvarnost je takva da je rat u Ukrajini odavno prestao biti samo ukrajinska priča. Postao je laboratorij budućnosti", rekao je Zalužnji upozorivši da bojišnicu sve više preuzimaju strojevi, u kojima je i sve više automatike.



Ukrajinska "zona smrti" uz prvu liniju, kojom vladaju roboti i dronovi, širila se tijekom cijelog rata, a obje strane usavršavaju vojnu tehnologiju kako bi proširile tu zonu, ali i pojačale dubinske napade. Zalužnji, koji trenutačno obnaša dužnost ukrajinskog veleposlanika u Velikoj Britaniji, rekao je da je moderni rat "odavno prešao granice dugih rovova, snažnih tenkovskih borbi i zračnih bitaka". Bojište je postalo "potpuno transparentno", preplavljeno nadzornim dronovima i automatiziranim udarnim sustavima. Prema njemu, zona pogibije sada se proteže najmanje 25 km u dubinu, dok logistika postaje teža – već sada onemogućuje korištenje takozvane stražnje zone do 50 km dubine.