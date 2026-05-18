Gilgeous-Alexander drugu sezonu zaredom MVP NBA lige

Zvijezda Oklahoma City Thundera Shai Gilgeous-Alexander drugu je sezonu zaredom izabran za najkorisnijeg igrača NBA lige, objavila je liga u nedjelju navečer.

Gilgeous-Alexander je 14. igrač u povijesti lige koji je osvojio dvije uzastopne MVP nagrade. On je prvi igrač koji je osvojio uzastopne MVP nagrade od centra Denver Nuggetsa Nikole Jokića u sezonama 2020./21. i 2021./22. te prvi bek koji je osvojio uzastopne MVP nagrade od zvijezde Golden State Warriorsa Stephena Curryja u sezonama 2014./15. i 2015./16.

Gilgeous-Alexander je dobio 83 glasa za prvo mjesto i uvjerljivo pobijedio s 939 bodova na glasovanju panela od 100 glasača koji prate NBA.

Jokić je dobio 10 glasova za prvo mjesto i završio je drugi na glasovanju sa 634 boda. Victor Wembanyama iz San Antonio Spursa bio je treći s 589 bodova i pet glasova za prvo mjesto.

Potpisavši četverogodišnji, super maksimalni produžetak ugovora vrijedan 273,3 milijuna dolara u izvansezonskom razdoblju, Gilgeous-Alexander je ove sezone u prosjeku postizao 31,1 bod, uz 6,6 asistencija i 4,3 skoka u 68 utakmica (sve u startnoj postavi) dok je Oklahoma City imao omjer 64-18 na kraju regularnog dijela sezone i najbolji omjer u NBA ligi.

Gilgeous-Alexander postao je prvi igrač od legendarnog Wilta Chamberlaina (1963./64.) koji je postigao 20+ bodova u svakoj utakmici regularne sezone, s minimalno 50 odigranih utakmica. Također je srušio Chamberlainov rekord od 126 uzastopnih pokušaja s više od 20 koševa, a njegov niz pred sljedeću sezonu iznosi 140.

Prošle je godine predvodio Thunder do njihovog prvog naslova NBA prvaka, a Oklahoma City u ponedjeljak otvara finale Zapadne konferencije protiv San Antonio Spursa.

Gilgeous-Alexander pridružuje se Steveu Nashu kao jedini Kanađanin koji je osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige. Nash je također osvojio dva puta, u sezonama 2004./05. i 2005./06. s Phoenix Sunsima.

Jokić, trostruki MVP, u prosjeku je postizao 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija u 65 utakmica regularne sezone (sve u početnoj postavi).

Wembanyama, koji je jednoglasno osvojio nagradu za obrambenog igrača godine, u prosjeku je postizao 25,0 poena i 11,5 skokova, što je najbolji rezultat u karijeri, te je predvodio ligu s 3,1 blokadom po utakmici.

NBA prvak po broju postignutih bodova Luka Dončić iz Los Angeles Lakersa završio je na četvrtom mjestu (250 bodova), Cade Cunningham (117) iz Detroit Pistonsa bio je peti, a Jaylen Brown (89) iz Boston Celticsa šesti.