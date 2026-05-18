Pukotina između HDZ-a i DP-a zbog odnosa prema žrtvama poraća

To da se u drugom dijelu mandata koalicijskih vlada počinju pojavljivati pukotine u koalicijama nije neuobičajeno. Kako se izbori primiču, manji partneri obično traže načina da svojim biračima dokažu kako se njihovi ciljevi nisu utopili u politikama starijeg partnera, a tema na kojoj će se u aktualnoj vladi događati "emancipacija" najvećeg HDZ-ova partnera Domovinskog pokreta će, čini se, biti odnos prema žrtvama komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata.



Posmrtni ostaci iz Slovenije



Napetosti između HDZ-a i DP-a na ovom se planu primjećuju već neko vrijeme, sve otkako se predsjednik DP-a Ivan Penava umjesto ulaska u Vladu odlučio staviti na čelo Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. To je povjerenstvo osnovano u srpnju prošle godine, a ideja je bila da se koncentrira na političke poruke i odluke vezane uz odnos države prema žrtvama poraća, dok bi se konkretnim poslom na pronalasku i identifikaciji posmrtnih ostataka nastavilo baviti Ministarstvo hrvatskih branitelja. U DP-ovim se redovima, međutim, počesto moglo osjetiti nezadovoljstvo odnosom tog ministarstva i ministra Tome Medveda koji, tvrde neslužbeno DP-ovci, u svakoj prigodi nastoji maksimalno zaobići Penavu i njegovo povjerenstvo. Stvar je eskalirala u intervjuu za naš list koji je nedavno dao DP-ov potpredsjednik Stipo Mlinarić, tvrdeći kako "do ulaska DP-a u vlast nitko nije ni prstom mrdnuo oko žrtava poraća", iako brojke Ministarstva branitelja govore kako se i ranijih godina radilo na ekshumacijama grobišta od Jazovke do Gospića i okolice Zagreba te da su u zadnjih 10 godina ekshumirani posmrtni ostatci više od 2300 žrtava.