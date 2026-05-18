#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
NAPETOST IZMEĐU KOALICIJSKIH PARTNERA

Pukotina između HDZ-a i DP-a zbog odnosa prema žrtvama poraća

Autor
Iva Boban Valečić
18.05.2026.
u 20:20

DP će od Ustavnog suda zatražiti i ukidanje svih odluka kojima su ulice i trgovi imenovani po istaknutim dužnosnicima nekadašnje Komunističke partije, uključujući i Tita

To da se u drugom dijelu mandata koalicijskih vlada počinju pojavljivati pukotine u koalicijama nije neuobičajeno. Kako se izbori primiču, manji partneri obično traže načina da svojim biračima dokažu kako se njihovi ciljevi nisu utopili u politikama starijeg partnera, a tema na kojoj će se u aktualnoj vladi događati "emancipacija" najvećeg HDZ-ova partnera Domovinskog pokreta će, čini se, biti odnos prema žrtvama komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata.

Posmrtni ostaci iz Slovenije

Napetosti između HDZ-a i DP-a na ovom se planu primjećuju već neko vrijeme, sve otkako se predsjednik DP-a Ivan Penava umjesto ulaska u Vladu odlučio staviti na čelo Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. To je povjerenstvo osnovano u srpnju prošle godine, a ideja je bila da se koncentrira na političke poruke i odluke vezane uz odnos države prema žrtvama poraća, dok bi se konkretnim poslom na pronalasku i identifikaciji posmrtnih ostataka nastavilo baviti Ministarstvo hrvatskih branitelja. U DP-ovim se redovima, međutim, počesto moglo osjetiti nezadovoljstvo odnosom tog ministarstva i ministra Tome Medveda koji, tvrde neslužbeno DP-ovci, u svakoj prigodi nastoji maksimalno zaobići Penavu i njegovo povjerenstvo. Stvar je eskalirala u intervjuu za naš list koji je nedavno dao DP-ov potpredsjednik Stipo Mlinarić, tvrdeći kako "do ulaska DP-a u vlast nitko nije ni prstom mrdnuo oko žrtava poraća", iako brojke Ministarstva branitelja govore kako se i ranijih godina radilo na ekshumacijama grobišta od Jazovke do Gospića i okolice Zagreba te da su u zadnjih 10 godina ekshumirani posmrtni ostatci više od 2300 žrtava.

Ivan Penava koalicija Domovinski pokret HDZ

Avatar .za..dim..spremno..
.za..dim..spremno..
20:33 18.05.2026.

Svekolika partizanija odbija priznati da su oni, tzv. “antifašisti” , na čelu sa zločincem Titom, pobili, protjerali, raselili i lišili imovine više Hrvata negoli Tatari, Avari, Huni, Franjo Tahi, Turci, Napoleon, Franjo Josip, Khuen Hedervary, Aleksandar Karađorđević, Drazha Mihailovic, Ante Pavelich, H1tler i Muss0lini, kuga, kolera i španjolska gripa… svi zajedno.

SL
slavenZadravec
20:33 18.05.2026.

U Zagrebu imamo trg, aerodrom ... po osobi za koju je sud UN-a utvrdio zločinaštvo, ali njima smetaju oni koji su Hrvatskoj osigurali granice s uključenom Istrom, Dalmacijom, Međimur...

