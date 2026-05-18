FOTO Prepoznajete li čovjeka s fotografije? Ovo je kao mladi košarkaš, danas je jedan od najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj

Premijer je veliki zaljubljenik u košarku, a prvu registraciju iz vremena kada je imao 14 godina i kada se registrirao za Košarkaški klub Maksimir. "Sad ste me oraspoložili. Pa od koga ste ovo dobili?", rekao je svojedobno Plenković kada smo mu pokazali taj dokument.
Plenkovići su na Hvaru već 460 godina, što se može pratiti u crkvenim knjigama, a u Svirče su, prema jednoj od teorija, došli iz Omiša. Premijerov otac Mario, rođen 1947., studirao je sociologiju na politologiji u Zagrebu i poslije, 1979., doktorirao na informacijskim znanostima. Dugo vremena radio je na RTV-u Zagreb i bio profesor na politologiji u Zagrebu. Utemeljitelj je studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti.
Njegova supruga Vjekoslava, majka predsjednika HDZ-a, rođena je Makaranka, iz stare obitelji Raos. Plenkovićeva majka, inače internist kardiolog, radila je u Vojnoj bolnici (Nova bolnica) u Dubravi. Obitelj je držala do vjere, a Mario i Vjekoslava vjenčali su se u crkvi sv. Marka.
"Uvijek je bio kolovođa. Kad je bio u srednjoj školi, sjećam se, u našem stanu uvijek je bilo po pet-šest njegovih kolega, oko njega se uvijek vrtjelo društvo kaže Mario Plenković", rekao je svojedobno za Andreja njegov otac.
Godine 1993. u Zagrebu je diplomirao pravo, a međunarodno javno i privatno pravo magistrirao je 2002. Karijeru je počeo u Ministarstvu vanjskih poslova 1994., a tri godine kasnije postaje načelnik Odjela za europske integracije.