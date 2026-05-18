FOTO Propast velikog projekta u Hrvatskoj: Rasklapaju prvu rotacijsku garažu, plaćena kao suho zlato
Demontaža prve hrvatske rotacijske garaže ovih je dana započela u Puli, čime neslavno završava projekt koji je prije samo dvije godine bio predstavljen kao revolucionarno rješenje za kronični nedostatak parkirnih mjesta u gradovima na obali.
Sustav je funkcionirao na principu dizala i rotacije vozila te je na prostoru šest klasičnih parkirnih mjesta omogućavao smještaj čak 30 automobila. Iz Pula parkinga tada su isticali kako je riječ o montažnom sustavu koji se može brzo postaviti i premjestiti, uz minimalno održavanje.
Dvije godine kasnije garaža odlazi u povijest. Nakon dva neuspjela pokušaja prodaje, iz uprave Pula parkinga prošlog su tjedna objavili kako kreću u demontažu i skladištenje rotacijskog parkirališta do njegove eventualne prodaje.