FOTO Propast velikog projekta u Hrvatskoj: Rasklapaju prvu rotacijsku garažu, plaćena kao suho zlato

Demontaža prve hrvatske rotacijske garaže ovih je dana započela u Puli, čime neslavno završava projekt koji je prije samo dvije godine bio predstavljen kao revolucionarno rješenje za kronični nedostatak parkirnih mjesta u gradovima na obali.
Foto: Sasa Miljevic
Na parkiralištu Marsovo polje 1 radnici trenutno uklanjaju konstrukcije automatizirane rotacijske garaže, projekta gradske tvrtke Pula parking koji je 2024. godine izazvao veliku pozornost javnosti.
Garaža je tada predstavljena kao prva takvog tipa u Hrvatskoj, a investicija je vrijedila više od 500 tisuća eura.
Projekt je nastao kao odgovor na dugogodišnji problem manjka parkirališnih kapaciteta u Puli, posebno tijekom turističke sezone kada broj vozila višestruko raste.
Sustav je funkcionirao na principu dizala i rotacije vozila te je na prostoru šest klasičnih parkirnih mjesta omogućavao smještaj čak 30 automobila. Iz Pula parkinga tada su isticali kako je riječ o montažnom sustavu koji se može brzo postaviti i premjestiti, uz minimalno održavanje.
Konstrukcija je bila testirana na vremenske uvjete i velika opterećenja, a predstavljana je kao sigurnije i jeftinije rješenje od gradnje klasičnih garažnih kuća.
Ipak, projekt od samog početka nije naišao na jednoglasnu podršku građana. Dio Puljana izražavao je skepsu zbog visoke cijene investicije, mogućih kvarova te sigurnosti vozila unutar konstrukcije.
Dvije godine kasnije garaža odlazi u povijest. Nakon dva neuspjela pokušaja prodaje, iz uprave Pula parkinga prošlog su tjedna objavili kako kreću u demontažu i skladištenje rotacijskog parkirališta do njegove eventualne prodaje.
Kako su naveli, cilj je osloboditi dodatni prostor na parkiralištu Marsovo polje 1 prije početka turističke sezone, a planirani radovi trebali bi biti završeni u narednim tjednima.
