KLJUČNI TJEDAN ZA BLISKI ISTOK

Trump zaprijetio uništenjem Irana zbog 400 kilograma obogaćenog uranija

Hassan Haidar Diab
18.05.2026.
u 19:49

Trump će održati sastanak sa svojim sigurnosnim i vojnim savjetnicima u Situacijskoj sobi Bijele kuće, prostoru u kojem se donose najvažnije odluke

Dok američki predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na Teheran prijetnjama novom vojnom eskalacijom i "uništavanjem Irana", iza kulisa se nastavljaju intenzivni pregovori uz pakistansko posredovanje. Iako obje strane javno pokazuju spremnost za dogovor, njihove međusobne optužbe, suprotstavljeni zahtjevi i "crvene linije" otkrivaju koliko je put prema sporazumu i dalje neizvjestan. U središtu spora nalaze se nuklearni program, ukidanje sankcija, Hormuški tjesnac i pitanje regionalne sigurnosti. Trump je izjavio da Iranci "očajnički žele potpisati sporazum", ali je istodobno optužio Teheran da tijekom pregovora šalje prijedloge koji, prema njegovim riječima, "nemaju nikakve veze s dogovorenim uvjetima".

Hormuški tjesnac pregovori Trump rat Iran

BC
Black°Company
20:00 18.05.2026.

Da Iranci "očajnički žele postići dogovor", ne bi ga minirali. To je oksimoron. Meni se čini da ti očajnički želiš postići dogovor, a Iran traži nešto na što ti ne možeš pristati i tvrditi da si pobjedio.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

