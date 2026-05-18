Trump zaprijetio uništenjem Irana zbog 400 kilograma obogaćenog uranija

Dok američki predsjednik Donald Trump pojačava pritisak na Teheran prijetnjama novom vojnom eskalacijom i "uništavanjem Irana", iza kulisa se nastavljaju intenzivni pregovori uz pakistansko posredovanje. Iako obje strane javno pokazuju spremnost za dogovor, njihove međusobne optužbe, suprotstavljeni zahtjevi i "crvene linije" otkrivaju koliko je put prema sporazumu i dalje neizvjestan. U središtu spora nalaze se nuklearni program, ukidanje sankcija, Hormuški tjesnac i pitanje regionalne sigurnosti. Trump je izjavio da Iranci "očajnički žele potpisati sporazum", ali je istodobno optužio Teheran da tijekom pregovora šalje prijedloge koji, prema njegovim riječima, "nemaju nikakve veze s dogovorenim uvjetima".
Da Iranci "očajnički žele postići dogovor", ne bi ga minirali. To je oksimoron. Meni se čini da ti očajnički želiš postići dogovor, a Iran traži nešto na što ti ne možeš pristati i tvrditi da si pobjedio.