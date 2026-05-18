Sustav koji izbjegava odgovornost rađa neke nove Aleksiće, ali i Zavadlave

Neizreciva tuga i bijes te nemoć i strah miješaju se nakon tragedije koja je duboko potresla drniški kraj pa se razlila na cijelu Hrvatsku. Mladi život, koji je jedva i otpočeo, ugašen je u 19. godini, a oduzeo ga je psihopat koji je, prema već toliko puta viđenom scenariju, "otprije poznat policiji i pravosuđu". No ne po kakvom sitnom lopovluku, već po svirepom ubojstvu koje je već jednom počinio. Sredinom 90-ih, tada jedva punoljetni Kristijan Aleksić izbrusio je nož za kruh i njime izbo djevojku 17 puta, zatukavši je potom metalnom šipkom. Prema novinskim izvješćima iz tog vremena, tijekom suđenja nije iskazao ni trunke žala, ni grama empatije. Na nasilje ga je potaknula fascinacija nasilnim filmovima, želio je provjeriti je li sposoban ubiti čovjeka – baš kao nekoć Srđan Mlađan. I bio je.