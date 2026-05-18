Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Sustav koji izbjegava odgovornost rađa neke nove Aleksiće, ali i Zavadlave

18.05.2026. u 17:41

O povjerenju u institucije vrlo ilustrativno govori i višegodišnja šutnja u Drnišu, premda je psihopatski ubojica ondje već dugo terorizirao i sijao strah

Neizreciva tuga i bijes te nemoć i strah miješaju se nakon tragedije koja je duboko potresla drniški kraj pa se razlila na cijelu Hrvatsku. Mladi život, koji je jedva i otpočeo, ugašen je u 19. godini, a oduzeo ga je psihopat koji je, prema već toliko puta viđenom scenariju, "otprije poznat policiji i pravosuđu". No ne po kakvom sitnom lopovluku, već po svirepom ubojstvu koje je već jednom počinio. Sredinom 90-ih, tada jedva punoljetni Kristijan Aleksić izbrusio je nož za kruh i njime izbo djevojku 17 puta, zatukavši je potom metalnom šipkom. Prema novinskim izvješćima iz tog vremena, tijekom suđenja nije iskazao ni trunke žala, ni grama empatije. Na nasilje ga je potaknula fascinacija nasilnim filmovima, želio je provjeriti je li sposoban ubiti čovjeka – baš kao nekoć Srđan Mlađan. I bio je.

Drniš Kristijan Aleksić

Iznogud
Iznogud
17:55 18.05.2026.

Prvo dati otkaz sutkinji ili sucu koja ga je 2002. osudila na 14 godina zatvora, od kojih je odležao 12, iako je tada propisana kazna bila maximalno 20. .... Zatim sve one suce i sutkinje koji su 2 uhićenja i i prijave, prijetnju nasiljem i izrada i držanje vatrenog oružja bez dozvole, kaznile prvu novčano, a drugu stavili u ladicu! I na koncu sustav koji se digitalizirao, ali nema pojma kad mu u sustav ulazi recidivist najtežih krivičnih djela!!!

horuk
18:24 18.05.2026.

Sustav je sudstvo puno lijevih i ekstremno lijevih jurista. Kojima se nerado radi na poslu, radije piju kavu i idu u kupovinu a koji za sve zločine imaju razumjevanje samo ne za naš pozdrav ZDS. Kada to čuju onda im se tlak digne i onda postaju vrlo aktivni.

lojtra2
18:21 18.05.2026.

Rašovička ima pravo. Sustav koji je zasnovan na ubojstvima treba čim prije presložiti dok nas sve ne pokolju i pobiju. No oni prije su bili nekako čistiji. Oni su ubijene zazidavali u rudnike, bacali u duboke jame i potrudili se da se ubijenih nitko "ne sjeća".

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

