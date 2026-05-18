Mladi Hrvat (23) javio se s ukrajinske fronte: 'Obitelj me se odrekla, a evo koliko zarađujem'

Na hrvatskom Redditu posljednjih se sati proširila neobična i burna rasprava nakon što je 23-godišnji Hrvat, koji tvrdi da se već osam mjeseci nalazi u Ukrajini kao pripadnik ukrajinske vojske, otvorio temu pod naslovom: “Hrvat u Ukrajini. Pitajte šta hoćete.” Mladić je napisao kako trenutačno sjedi, pije kavu i “ubija dosadu dok vani pada kiša”, a zatim je odgovarao na desetke pitanja o ratu, životu u Ukrajini, dronovima, smrti, plaći i vlastitim motivima zbog kojih je otišao na frontu.

Tvrdio je da služi u izviđačkoj borbenoj jedinici kao medicinar zadužen za pružanje pomoći ranjenicima na terenu, a na pitanje što ga je natjeralo da ode u rat, odgovorio je: "Kada je rat počeo, htio sam odmah doći. Bio je problem taj što su samo primali osobe koje su imale neko borbeno iskustvo. Od kada je došao zakon da svi mogu doći koji su voljni boriti se, pokupio sam se i došao.” Dodao je kako je otišao “zbog sve djece jer ne želi da odrastaju pod ovim paklom”.

Opisivao je i svakodnevni život na zapadu Ukrajine, za koji kaže da je inače “izuzetno lijep”. "Ovih dana, zapravo, i ne baš. Gradovi su prelijepi, ljudi dragi i srdačni. Hrana izvrsna. Nažalost, dronovi i napadi ovih zadnjih dana upropastili su to", kaže Hrvat u Ukrajini. U jednom od najpotresnijih dijelova rasprave otkrio je da je ranjen početkom godine. “Ranjen sam u drugom mjesecu ovdje u nogu od gelera, Shahed me okrznuo”, napisao je odgovarajući korisniku koji je razmišljao o odlasku u Ukrajinu. Istom korisniku savjetovao je da ipak ne dolazi. “Bit ću iskren, ne dolazi, ostani dolje, ako možeš – doniraj”, poručio je.

Govoreći o ratnim iskustvima, opisivao je i brutalnost sukoba. “Previše krvi ima”, napisao je kratko na pitanje o stanju na prvim crtama. Na pitanje vidi li kraj rata, odgovorio je prilično pesimistično: “Još nekoliko godina i najvjerojatnije će biti kraj uz neki dogovor koji nitko neće voljeti.” Ocijenio je i trenutačno stanje na bojištu. "Jedva Rusi napreduju. Krvavo da kažem. Ukrajina ih krvari koliko može i gdje može", poručio je.

Otkrio je i da njegova obitelj nije dobro prihvatila odluku o odlasku u rat. “Odrekli me se”, napisao je u nekoliko odgovora. Unatoč tome tvrdi da nakon rata planira ostati u Ukrajini. “Najvjerojatnije ću ovdje ostati, nastaviti raditi kao medicinar i pomagati koliko mogu”, poručio je. Zanimanje korisnika izazvale su i plaće stranih boraca. Naveo je da je “normalna” vojna plaća oko 478 dolara, dok “borbena” iznosi između 2500 i 3000 dolara. Tijekom rasprave više je puta odbio otkriti kojoj točno postrojbi pripada, pozivajući se na sigurnosne razloge i “OpSec”, odnosno operativnu sigurnost. Neki korisnici otvoreno su stoga sumnjali u autentičnost njegove priče. "Tip ne zvuči kao Hrvat", pisali su neki korisnici. Drugi su ga, pak, pozivali da ignorira provokacije i zahvaljivali mu na podršci Ukrajini.