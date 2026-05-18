Članica Vijeća HOO-a

Kolinda Grabar-Kitarović šuti o Pavleku i drugim aferama u hrvatskom sportu, evo zbog čega

Autor
Dražen Brajdić
18.05.2026.
u 07:34

Tek u jednoj neformalnoj prilici gospođa Grabar Kitarović rekla nam je da je zgrožena sa svim što čuje ali da se ona kao neovisna članica MOO-a o tome niti ne smije izjašnjavati. Ako je tako onda nije za očekivati da se bivša hrvatska predsjednica pojavi danas na Vijeću HOO-a čija je članica po Statutu krovne nam sportske kuće.

Skoro će biti tri mjeseca kako je buknula "afera Pavlek" a nastavno na nju i niz afera po drugim nacionalnim sportskim savezima pri čemu bi sve trebalo kulminirati danas, na sjednici Vijeća HOO-a, izglasavanjem (ne)povjerenja glavnom tajniku Hrvatskog olimpijskog odbora Siniši Krajaču.

Za očekivati je da se na ovoj redovnoj sjednici s posebnom temom baš i neće pojaviti svi članovi Vijeća. Neki će biti spriječeni a neki će naći načina da izbjegnu neugodu javnog izjašnjavanja o profesionalnoj sudbini jednog čovjeka.

Inače, članica Vijeća HOO-a je i hrvatska članica Međunarodnog odbora Kolinda Grabar Kitarović koja se, zanimljivo, dosad niti jednom nije oglasila na temu niza afera u hrvatskom sportu. Stoga smo se zapitali bili sada trebala nešto reći na temu medijske harange na čelnike Hrvatskog olimpijskog odbora.

I dok su mnogi sportski dužnosnici imali što za reći, a neki su doduše naporno potkopavali iz sjene, mišljenje Kolinde Grabar Kitarović nismo imali prilike čuti. Tek u jednoj neformalnoj prilici gospođa Grabar Kitarović rekla nam je da je zgrožena sa svim što čuje ali da se ona kao neovisna članica MOO-a o tome niti ne smije izjašnjavati. Ako je tako onda nije za očekivati da se bivša hrvatska predsjednica pojavi danas na Vijeću HOO-a čija je članica po Statutu krovne nam sportske kuće.

Da bismo se u uvjerili u to poslali smo niz upita na adresu medijskog direktora MOO-a Christiana Klauea. A jedno od pitanja je bilo što osoba od ugleda i položaja u MOO-u može učiniti u situacijama nepravilnosti u sportu svoje zemlje. Smije li na bilo koji način intervenirati? Odgovor na niz naših pitanja bio je prilično štur:

- Međunarodni olimpijski odbor bio je u kontaktu s Hrvatskim olimpijskim odborom i u ovoj fazi razumije da nacionalni olimpijski odbor nije izravno uključen u nepravilnosti te da je već izrazio jasan stav. S obzirom na to kako stvari stoje, MOO nema što dodati jer nema izravnu nadležnost nad nacionalnim olimpijskim odborom. Međutim, MOO će nastaviti pratiti situaciju s Hrvatskim olimpijskim odborom kao i obično i u ovim okolnostima. Budući da ovo pitanje u ovoj fazi ne spada u nadležnost MOO-a, a MOO je već u kontaktu s HOO-om, član Međunarodnog olimpijskog odbora u vašoj zemlji nema razloga biti osobno uključen ili intervenirati na bilo koji način.
Siniša Krajač Međunarodni olimpijski odbor Hrvatski olimpijski odbor Kolinda Grabar Kitarović

RA
RafaelZDS
07:50 18.05.2026.

Znali su svi sve i to je svima jasno kao dan, to im je baza za zbrinjavanje članova i svi znamo kako to funkcionira, naime ti ne možeš u HHO putem javnog natječaja nego samo putem HDZ-a. Kolindi su plaćana razna putovanja, čak je i liposukciju u SAD-u radila na naš račun dok su ove druge ugrađivale grudi a trećima su se kupovale skupe torbice. Svi oni su grlati kada treba vikati moja Hrvatska, omatati se u zastave naslikavati se, a istina je sasvim drugačija, pljačkaju domovinu gore nego ovi 41 i 91

