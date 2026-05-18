Prijatelj ubijenog 19-godišnjaka: Aleksić otvara vrata, govori 'uđi, uđi' i onda puca...

Kristijana Aleksića (50), osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca, interventni policajci izveli su iz policijske postaje u Drnišu uz jake mjere osiguranja. Nakon više od 24 sata bijega i velike policijske potrage u koju su bili uključeni dronovi, helikopter i potražni psi, pronađen je u noći na ponedjeljak nedaleko od svoje kuće. Podsjetimo, Aleksić je u subotu navečer naručio hranu iz restorana, a po dolasku dostavljača u njega je ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja te pobjegao. Policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i upozorila građane da mu se ne približavaju jer je naoružan i opasan. Tijekom skrivanja navodno je pokušavao zavarati pse tragače posipajući papar po terenu.

Stanovnici kvarta još su u šoku zbog svega što se dogodilo. Sam trenutak njegova bijega nisu vidjeli jer su se, kako su rekli za 24 sata, iz straha zatvorili u kuće dok je policija pretraživala teren. Susjedi tvrde da je Aleksić vrlo dobro poznavao grad i okolicu jer je godinama radio fizičke poslove po poljima. "Nedavno je umro čovjek kod kojeg je radio po poljima. Ostao je bez prihoda. Živio je samo od socijalne pomoći. Tad je potpuno izgubio kompas", kažu susjedi. Dodaju i da odnosi s bratom nisu bili dobri. Kristijan je živio s nepokretnom majkom koja je preminula prije nekoliko godina, a navodno su se nakon njezine smrti posvađali oko mjesta ukopa.

"Ni s kim se nije družio, ali je mnogo vremena provodio van kuće. Pokojni otac mu je radio na željeznici i sigurno je da je imao veliki radijus kretanja, pa smo svi mislili da je uspio pobjeći prema granici s BIH, ili prema Promini, a našli su ga u neposrednoj blizini kuće u kojoj je živio", kaže susjed. "Muški rod je izbjegavao, a sa ženama je bio bahat. U osnovi smo ga smatrali čudakom. Znali smo da je ubio, odradio zatvorsku kaznu. Svi smo ga izbjegavali", dodaje.

S Lukom Milovcem kobne je večeri bio njegov prijatelj Ivan Baričević koji je odlučio poći s njim na dostavu jer je mladi dostavljač, kako tvrdi, osjećao nelagodu zbog odlaska na adresu Kristijana Aleksića. Baričević je za HRT opisao dramatične trenutke koji su prethodili ubojstvu. "Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. Ja kad sam vidio Luku da pada na pod ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, auto se gasi, otvaram vrata vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam otišao u pizzeriju i prijavio im da se to dogodilo, da idu hitno na policiju", rekao je Baričević.