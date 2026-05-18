VIDEO Lidija Bačić u nikad vatrenijem izdanju! Samo u grudnjaku i gaćicama sjela na stolicu, mreže gore

Pjevačica Lidija Bačić, poznata po predivnom glasu i besprijekornom stasu, ponovno je oduševila svoje mnogobrojne pratitelje na društvenim mrežama. U videu objavljenom na Instagramu atraktivna Splićanka samo u grudnjaku, gaćicama i štiklama sjedi na stolici i pozira za fotografije, a u prvom planu bile su njezine bujne obline. Mnogi su primijetili da su njezin bikini i štikle crvene boje kao i stolica.

U komentarima su se zaredali komplimenti na račun pjevačice: - "Tvoja figura je savršena", "Fantastična", "Seksi, veoma seksi", "Izgledaš senzacionalno", "Tijelo sija s vokalima", "Nestvarna žena" - neke su od reakcija. Video je na Instagramu u nepunih 24 sata skupio preko 10.000 oznaka 'Sviđa mi se'.

Podsjetimo, Lidija je krajem prošlog mjeseca također pozirala u izazovnom izdanju na stolici. Na fotografiji pozira na visokoj drvenoj barskoj stolici, odjevena u minijaturni bikini leopard uzorka i elegantne salonke u boji kože. Samouvjeren pogled usmjeren ravno u objektiv, kao i poza koja naglašava njezinu figuru, odišu sigurnošću i izraženim scenskim karakterom po kojem je prepoznatljiva. Cijeli vizual ostavlja dojam pažljivo osmišljene estetike, u kojoj se spajaju ženstvenost, snaga i doza provokativnosti.

FOTO Jeste li znali da Lidija Bačić ima zgodnu sestru? Vatrena je kao i ona, a bavila se i pjevanjem

Dodatnu dimenziju objavi dao je i opis. "Nikad ne sjedim na dvije stolice", poručila je Lidija, što su mnogi protumačili kao jasnu metaforu odlučnosti i dosljednosti u privatnom i profesionalnom životu. Sve je zaokružila duhovitim i pomalo provokativnim hashtagom #Daodmorim, koji suptilno aludira na samu pozu i unosi dozu njezine prepoznatljive zaigranosti.

Reakcije pratitelja stigle su munjevitom brzinom i u velikom broju. Komentari su uglavnom bili ispunjeni komplimentima i riječima podrške poput "Nikad nisi bila seksepilnija" i "Prekrasna i divna". Uz brojne emotikone vatre i srca, obožavatelji su još jednom pokazali koliko cijene njezin spoj samopouzdanja, karizme i atraktivnosti. Neki su istaknuli kako ih upravo njezina autentičnost i otvorenost izdvajaju od drugih izvođača na domaćoj sceni.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo

Objava dolazi nakon vrlo aktivnog i uspješnog razdoblja za splitsku pjevačicu. U veljači je nastupila na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku, gdje je publiku zagrijala nakon legendarnog sastava Parni Valjak, a potom je održala i zapažen nastup u Zagrebu. Time je dodatno učvrstila svoj status jedne od najtraženijih domaćih izvođačica, koja redovito puni klubove i privlači veliku pažnju javnosti.