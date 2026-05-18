VATRENI STROJ

Ivan Perišić poslao moćnu poruku Hrvatskoj na Instagramu, sve će vam biti jasno kad vidite fotku

Ivan Perišić danas slavi 37. rođendan
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
18.05.2026.
u 22:23

Neumorni nogometaš ne pokazuje znakove usporavanja. Na dan kada je izbornik Zlatko Dalić potvrdio da računa na njega za Svjetsko prvenstvo 2026., Ivan Perišić je na Instagramu objavio moćnu fotografiju i otkrio formulu koja mu omogućuje da prkosi godinama

Dok su mnogi očekivali klasičnu objavu zahvale, Ivan Perišić je odlučio poslati drugačiju, mnogo snažniju poruku. Fotografija koju je podijelio prikazuje scenu iz laboratorija za sportsku dijagnostiku, a ne s terena. Njegovo znojno i mišićavo tijelo priključeno je na niz elektroda i žica, lice mu je prekriveno metaboličkom maskom dok sjedi na sobnom biciklu, usred iscrpljujućeg testa performansi. Slika govori više od riječi, no Perišić je sve sažeo u jednostavnu, ali moćnu jednadžbu: "HARD WORK + DEDICATION = LONGEVITY". Naporan rad i potpuna predanost, to je njegov ključ za prkošenje biološkom satu.

Vrijeme objave nije nimalo slučajno. Na dan kad je Zlatko Dalić objavio širi popis kandidata za Svjetsko prvenstvo, Perišić je jasno dao do znanja da je spreman. Nakon što je na Instagramu podijelio sliku popisa uz poruku "Ponosan" i broj četiri, aludirajući na svoj četvrti Mundijal, uslijedila je ova upečatljiva fotografija s testiranja. Time je poslao poruku ne samo navijačima, već i suparnicima: njegova glad za uspjehom, nakon srebra 2018. i bronce 2022., i dalje je ogromna, a pripremljenost mu je na znanstvenoj razini.

Prizor s testiranja, gdje mu se mjeri maksimalna potrošnja kisika (VO2 max) i prati rad srca, pokazuje da Perišić doista ništa ne prepušta slučaju. Njegova posvećenost nije prošla nezapaženo; poznati novinar Fabrizio Romano komentirao je objavu emotikonima robota, a bivši talijanski nogometaš Lele Adani nazvao ga je "desetobojcem iz Splita". Takva radna etika donosi rezultate i na terenu. Kao kapetan PSV-a, sezonu 2025./2026. zaključio je s impresivnih deset pogodaka i šesnaest asistencija, dokazavši da su za njega godine samo broj i da je itekako spreman za još jedan veliki pohod s Vatrenima.
