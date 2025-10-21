Uz raspjevanu publiku srčani cibosi nadjačali favorizirani francuski Dijon

"Tako je dobro vidjeti te opet". Tako su košarkaši Cibone večeras mogli pjevati zagrebačkoj publici koja se u Draženovu domu pojavila u pristojnom broju kako bi pratila drugu utakmicu svojih ljubimaca u Fibinu Europa kupu. A prvi Cibonin europski domaći susret sa suparnikom iz relevantne košarkaške zemlje (Francuska) došlo je pogledati nekih 1500 duša, tisuću više nego onu protiv kosovskog Bakshimija.

A ti kibici su za svoj dolazak nagrađeni srčanom predstavom domaćeg sastava i pomalo neočekivanom pobjedom. No, bili su to ljudi kojima je do tog kluba očito stalo jer se u više navrata čulo "heja, heja cibosi" i to u razdobljima kada je dečkima na parketu bila potrebna energija s tribina.

- A prvi put da sam čuo i zvižduke u trenucima kada protivnik napada i kada nam je potrebna dobra obrana. A danas je obrana bila nešto na što smo se oslanjali. Dobili smo momčad iz monstruozno jake lige i ovo će odjeknuti u Europi - kazao je trener Ivan Rudež, koji je kormilo prve momčadi kluba preuzeo ovo ljeto.

A njegovi igrači ostavili su sjajan dojam protiv nominalno puno jačeg sastava Dijona koji se, doduše, valjda u komforu favorita cijelo vrijeme nudio. A borbeni i agresivni domaćin su ponuđeno uzeli.

Tijekom cijelo susreta Cibona je bila i više nego ravnopravan suparnik favoriziranom francuskom sastavu. A to ju je, nakon dvije trice kapetana Radovčića (za 69:69 i za 72:70) i četiri bacanja Hepe u posljednjih pola minute, dovelo u dobitnu situaciju.

Samo sedam i pol sekundi prije kraja gostujući trener Laurent Legname zatražio je minutu odmora ne bi li "dizajnirao" posljednji napad za produžetak. Ako je i bio uvjeren da će Cibona ići na brzi prekršaj za dva bacanja prevario se jer je Cibona, što je riskantna odluka, odlučila braniti tricu i u tome je uspjela.

- Imao sam u tim trenucima dijalog sa samim sobom i sa svojim asistentima i odlučili smo braniti se od trice. Jest, bio me je strah da ne izvuku prekršaj za tri no Skorić je ostao za tom posljednjem šutu a preko njega nije lako zabiti - kazao je Cibonin trener Rudež rekavši da će sutradan jutro uživati u osjećaju da je njegova momčad vodeća u skupini sa dvije pobjede u dva nastupa.

Od trenera pohvaljeni Radovčić, za dvije trice koje su Ciboni omogućile priliku za pobjedu, imao je pak potrebu pohvaliti svog najvišeg suigrača Markusa Lončara (šest koševa i pet skokova za 11 i pol minuta).

- Još dan prije nije se znalo hoće li moći igrati, na dan utakmice nije bio na jutarnjem treningu, ali je na utakmicu došao i dao veliki doprinos u obrani. Ako ste primijetili, dva puta je tražio izmjenu i ležao sa strane, a taj njegov čin govori o zajedništvu ove momčadi.

A baš to zajedništvo bilo je i ključ ove pobjede Zagrepčana koju je gostujući razigravač Julien, neizravno pripisao sucima. A Fibin trojac (Sahin, Edis, Tsolakos) jest bio neuvjerljiv ali i na štetu domaćina tako da svaliti krivnju na njih nije bilo opravdano. Uostalom i sam gostujući trener kazao je:

- Premda smo igrali utakmicu prije dva dana, to nam ne može biti izlika za ovu lošu predstavu i ja sam frustriran. Cibona je igrala pametnu timsku košarku i pobijedila nas je.

Košgeterski kod cibosa prednjačili su dvojica Amerikanaca, Justin Roberson (19 koševa) i Kamaka Hepa (19 koševa, 4 skoka, 4 asista) kojeg, s obzirom na učinkovitost, možemo proglasiti i igračem utakmice.

Francuski gosti imali su četvoricu dvoznamenkastih igrača, Barnett i Julien su zabili 14, a Ducote 12 i Owens 11, no sveukupno je to bilo premalo za plijen na ovom gostovanju. Štoviše, nakon gostujućeg poraza od Reggiane, Dijon ima skor 0-2 i morat će puno toga korigirati na svom terenu.