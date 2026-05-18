TO BI BILO SPEKTAKULARNO

Transfer-bomba na pomolu: Jose Mourinho stiže u Real i odmah dovodi zvijezdu Hrvatske?

Nakon 13 godina izbivanja, José Mourinho ponovno preuzima klupu Real Madrida, a njegov povratak mogao bi označiti početak velikih promjena. Portugalski stručnjak dobio je ovlasti za rekonstrukciju momčadi, a na vrhu popisa želja navodno se nalazi Joško Gvardiol

Potres na Santiago Bernabéu stadionu odjeknuo je nogometnim svijetom. José Mourinho, jedan od najpoznatijih trenera današnjice, navodno je već dogovorio povratak u redove madridskog Reala. Njegov dolazak uslijedio je nakon dvije sezone bez značajnijeg trofeja, razdoblja koje je uzdrmalo temelje madridskog velikana. Uprava kluba, odlučna prekinuti neuspješan niz, dala je Portugalcu znatno veće ovlasti u kreiranju sportske politike, posebice kad je riječ o prijelaznom roku. Očekuje se potpuna rekonstrukcija momčadi, a Mourinho je poznat kao čovjek koji ne preza od radikalnih rezova kako bi postigao cilj.

Prioritet svih prioriteta za Mourinha je jačanje obrambene linije koja je proteklih sezona pokazivala ozbiljne slabosti. Plan "Posebnog" navodno uključuje dovođenje novog desnog, lijevog i središnjeg braniča, a jedno ime iskače iznad svih ostalih - Joško Gvardiol. Hrvatski reprezentativac i stoper Manchester Cityja već je godinama tiha patnja Real Madrida, koji ga prati još od njegovih dana u Dinamu. U Madridu ga smatraju "metom iz snova", igračem koji svojom kvalitetom, polivalentnošću i mladošću može postati stup obrane za sljedeće desetljeće. Njegova sposobnost da jednako kvalitetno igra na poziciji stopera i lijevog beka čini ga idealnim rješenjem za Mourinhove taktičke zamisli.

Ipak, put do Gvardiolova potpisa bit će iznimno težak. Manchester City, koji ga je Leipzigu platio oko 90 milijuna eura, ne planira ga se lako odreći s obzirom na ugovor do ljeta 2028. Prema navodima engleskih medija, City priprema hrvatskoj zvijezdi novi, izdašniji ugovor s namjerom da ga zadrži. Cijelu situaciju dodatno komplicira i interes minhenskog Bayerna. Stoga će prva misija 'Posebnog' biti uvjeriti upravu Reala da je Gvardiol vrijedan rušenja klupskog rekorda za braniča, čime bi na početku svog drugog mandata poslao jasnu poruku o novim ambicijama kluba.
