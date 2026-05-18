Policija uhitila ubojicu iz Drniša

Šibensko-kninska policija izvijestila je kako je osumnjičeni 50-godišnjak za ubojstvo u Drnišu uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Iako je uhićen počinitelj ubojstva za kojim se tragalo od subote navečer, odluka o tome da nema nastave i da ne radi vrtić u Drnišu ostaje na snazi, poručili su iz grada.

Podsjetimo, u subotu, 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu, na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je pucanjem iz vatrenog oružja na mjestu događaja ustrijelio 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Mladića je u subotu navečer oko 23,05 sati na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja usmrtio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je ubojici u tom trenutku dostavlja pizzu. Nakon što je ustrijelio dostavljača, Aleksić je s ruksakom na leđima pobjegao prema selu Lišnjak. Potragu je otežavalo to što je to šumski kraj.

- Policija je prema njemu imala ranija postupanja i prekršaja, bilo je i pet pravomoćnih presuda. Dvije presude su objedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, dvije presude su bile uvjetne. Zadnje postupanje je bilo 2023. gdje je policija temeljem svog operativnog rada pronašla nezakonito oružje i prijavili ga za to kazneno djelo. Krajem te godine podignuta je optužnica za to - kazao je jučer glavni ravnatelj policije Nikola Milina

Aleksić je otprije poznat policiji, prije tri godine je, prenose mediji, prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema neslužbenim informacijama, Aleksić je sredinom 1990-ih bio osuđen za ubojstvo 22-godišnjakinje na 14 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio. Kako je pisao Večernji list, 27. svibnja 1994. oko 21.30 sati 17 puta izbo je kuhinjskim nožem, koji je prethodno nabrusio, Marijanu S. koja se vraćala kući u Prgometu. Prišao joj je s leđa. Kad je nakon prvih uboda pokušala ustati, udario ju je metalnom šipkom i zadao još nekoliko uboda nožem. Radila je u bolničkoj praonici.

Na suđenju je Aleksić govorio da je bio opsjednut nasilnim filmovima i da je želio provjeriti je li sposoban ubiti. Tvrdio je da za napad baš na Marijanu nije imao poseban razlog. Prema navodima iz postupka, bio je povučen, sa žrtvom nikada nije razgovarao, nego ju je promatrao. Aleksić je prvotno nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora, no Vrhovni sud kasnije je kaznu povećao na 14 godina. Kao otegotne okolnosti navedeni su planiranje ubojstva, brutalnost napada i način na koji je zločin počinjen. Određena mu je i mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Olakotnim okolnostima smatrani su njegova dob, jer je ubojstvo počinio s 18 godina i dva mjeseca, te smanjena ubrojivost. Prema ranijim podacima, još sredinom 90-ih liječio se na psihijatriji u Splitu zbog adolescentske krize. Bio je vjeran poklonik kulta smrti i sotone. Ormar je iscrtao simbolima 666. Vježbao je i ubadanje nožem.