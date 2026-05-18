'Osvojio sam olimpijsko zlato za Jugoslaviju pa završio u zatvoru, oduzeli su mi vezice i opasač'

Željko Jerkov, jedan od najvećih hrvatskih košarkaša svih vremena, u karijeri je osvojio nevjerojatnih 19 medalja i trofeja. Zanimljivo je da se nikada s velikih natjecanja nije vratio bez medalje. Devet godina, devet medalja. S Jugoplastikom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1977. godine, dva državna kupa 1974. i 1977. godine te dva Kupa Radivoja Koraća 1976. i 1977. godine. S reprezentacijom je osvojio olimpijsko srebro 1976. i olimpijsko zlato 1980. godine, naslov svjetskog prvaka 1978. godine te tri europska zlata 1973., 1975. i 1977. godine.
ŽIVOT KROZ FOTOGRAFIJU
FOTO Prepoznajete li čovjeka s fotografije? Ovo je kao mladi košarkaš, danas je jedan od najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj
ISPUNJENA DVORANA
FOTO U Areni Zagreb tisuće ljudi molilo na 'Progledaj srcem', nastupio i Jakov Jozinović
NAJSLOŽENIJE SAVEZNIŠTVO