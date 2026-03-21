KOŠARKA

Cibona se provukla u Sinju, Kvarner svladao Cedevitu Junior

Zagreb: Cibona i Dinamo susreli se u 24. kolu SuperSport Premijer lige
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.03.2026.
u 22:57

U Sinju je domaćin na ulasku u zadnju minutu imao napad kod vodstva Cibone 65-62, ali ga nije iskoristio, da bi onda kapetan Cibone Krešimir Radovčić s četiri uzastopna pogođena slobodna bacanja odveo svoju momčad u mirnije vode

Košarkaši Cibone opravdali su ulogu favorita u susretu 25. kola prvenstva Hrvatske te kao gosti u Sinju svladali Alkar sa 70-65 (14-19, 25-12, 14-20, 17-14), dok je Kvarner u Rijeci upisao važnu pobjedu u borbi za ostanak svladavši nakon produžetka izravnog konkurenta Cedevitu Junior sa 91-88 (17-26, 25-17, 15-12, 24-26; 10-7).

Marijan Čakarun je sa 15 koševa bio najefikasniji kod Cibone kod koje je Žan Mark Šiško uz pet poena imao po 11 skokova i asistencija, dok je Trevion Hollowell ubacio 14 za Alkar.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

U Sinju je domaćin na ulasku u zadnju minutu imao napad kod vodstva Cibone 65-62, ali ga nije iskoristio, da bi onda kapetan Cibone Krešimir Radovčić s četiri uzastopna pogođena slobodna bacanja odveo svoju momčad u mirnije vode.

Treća Cibona je sada na omjeru pobjeda i poraza 17-8, dok je Alkar na 10-15.

Ivan Vučić sa 22 i Lovre Bašić sa 20 koševa predvodili su Kvarner, dok je Clarence Daniels zabio 18 za Cedevitu Junior. Kvarner je sada na omjeru 10-15, dok je Cedevita Junior predzadnja sa 6-19, iza nje je samo Šibenka sa 4-20.

Vodi Zadar sa 22-3.
