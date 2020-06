Capak upozorio sportaše: Virus je među nama, nećemo moći spriječiti što stiže iz BiH i Srbije

U nazočnosti niza elitnih hrvatskih sportaša, u zagrebačkom hotelu Westin Hrvatski olimpijski odbor održao je okrugli stol na temu "COVID 19 i vrhunski sport".

Domaćini ovog skupa bili su predsjednik HOO-a Zlatko Mateša i predsjednik Zdravstvene komisije HOO-a Miran Martinac, sve sudionike sjajno je koordinirala članica te komisije Mimi Vurdelja, a panelisti su bili ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza Dragan Primorac te državni tajnik za sport Tomislav Družak.

U HOO-u su ponosni na nekoliko činjenica pa predsjednik Mateša ističe:

- Očito je da je kriza iza nas i da sport dobija ono mjesto kakvo je i prije imao. Hvala Zdravstvenoj komisiji HOO-a koja je prva u Europi objavila upute sportašima kako se ponašati u vrijeme pandemije koronavirusa. Kao profesor strategije nešto se razumijem u krizni menadžment i mogu reći da je to bilo najbolje upravljanje krizom koje sam ja dosad vidio pa je Hrvatska među prvima izašla iz pandemije, a hrvatski sportaši među prvim su krenuli s treninzima ali i nastupima pred publikom.

Inače, krenuli smo i sa serološkim testiranjima sportaša, a prvi su testirani naši najbolji vaterpolisti koji su svi bili negativni. Zapravo, da boksači nisu morali ići na potpuno nepotrebno natjecanje u Londonu mi ne bismo imali niti jednog zaraženog sportaša.

Pohvalio je Mateša još jednu komisiju, a to je Zdravstvena komisija Hrvatskog nogometnog saveza koju predvodi Dragan Primorac:

- Iako im je bilo čudno da jedna mala Hrvatska razvila takav model prije svih velesila, naš model vraćanja nogometaša sportskim natjecanjima prihvatila je i većina ljudi iz Fife i Uefe.

Sve nazočne zanimalo je kako su naši najbolji sportaši doživjeli i preživjeli svoju sportsku karantenu.

- Iz ove krize uzrokovane koronavirusom izašao sam bolji no što sam bio prije jer sam dobio priliku da se oporavim od ozljeda. Osjećam se bolje nego ikad i da ću sljedeće ljeto biti još bolji no što bih bio da su se Olimpijske igre održavale ovo ljeto - kazao je naš najbolji gimnastičar Tin Srbić na kojeg se nadovezao još jedan sportaš kojem je, zbog ozljede, odgoda Olimpijskih igara dobro došla a to je veslački olimpijski doprvak Damir Martin.

- Radio sam na onome za što ne bih imao vremena da sam se pripremao za veliko natjecanje a to su poboljšanje bazičnih sposobnosti i prevencija ozljeda. Nakon operacije kuka krenuo sam jako i s puno želje pa mi se čini da bih se možda ponovo ozlijedio da nije bilo pauze zbog koronavirusa. Inače, jedina osoba koju smo mi u ovom razdoblju slušali bio je gospodin Capak kojeg smo mi sportaši zvali izbornik Capak.

A šefa HZJJ-a netko je nazvao zvijezdom dana pa je dotičnom bilo čak i pomalo neugodno što je i sam priznao:

- Usprkos tome što dugo radim ovaj posao i što sam izlagao na brojnim kongresima, meni nikad nitko nije rekao da sam zvijezda dana, posebice ne među toliko vrhunskih sportaša, pa sam eto sada prilično uzbuđen.

Osim što je uzbuđen, profesor Capak je i zabrinut zbog opuštanja građana nama susjednih zemalja ali i njegovih sugrađana što bi moglo rezultirati novim porastom zaraženih. Posebice nakon zadarskog teniskog Adria Toura, ne budu li se organizatori držali preporuka.

- Naša je preporuka da na tribini bude jedna trećina kapaciteta i ja se nadam da će se svi držati i obveze dezinficiranja ruku i da ćemo znati tko je tko na tribinama. To su mjere koje zagorčavaju život organizatorima i sportašima, no nužne su jer virus još uvijek cirkulira među nama. I mi nećemo moći spriječiti da se dio toga prelije k nama iz Srbije i BiH kod kojih je broj zaraženih opet u porastu.

Ono što je najviše zanimalo sve nazočne već kvalificirane olimpijce (braća Sinković, Tin Srbić, Damir Martin, Josip Glasnović, stolnotenisači...) artikulirala je pitanjem najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković. Hoće li u ljeto 2021. biti Olimpijskih igara?

- Naša je prognoza bila da bismo do proljeća 2021. mogli doći do sigurnog populacijskog cjepiva ili do kolektivnog imuniteta. To je neki naš osjećaj i bude li tako onda bi se Olimpijske igre mogle održati. - kazao je dr. Capak na što je zlatni veslački olimpijac Martin Sinković uzviknuo:

- Držimo vas za riječ.

Dvostruka olimpijska pobjednica izrazila je nadu da će Vlada RH imati razumijevanja za sportaše i u sljedećoj godini jer će i 2021. kao i ova godina biti olimpijska što znači i financijski zahtjevnija.

- Čestitke Stožeru koji je nas sportaše kroz ovo krizno razdoblje proveo bezbolno. Vijest o otkazivanju Olimpijskih igara nas je sve šokirala, no s treninzima mi nismo stali. Ispočetka smo improvizirali, a sada treniramo puno snagom. Motiv izgubili nismo.

Na ovom skupu bilo je i onih koji su, na temu koronavirusa, bili spremni i našaliti se. Ponajprije naš najbolji boksač Filip Hrgović:

- COVID-19 napada čovjeka, a ja sam životinja.

Aludirao je Hrga u šali na svoj nadimak "El Animal" a onda se kazao nešto i o svojim pripremama za svoj 11. profesionalni meč koji bi se mogao dogoditi u rujnu.

- Za vrijeme pandemije ja sam trenirao dosta dobrim intezitetom i to zahvaljujući Gradu Zagrebu i gradonačelniku Bandiću koji su mi omogućili trening centar u kojem sam bio prisutan samo ja.

Potom se naš boksački profesionalac okrenuo duhovnim temama.

- Spominje se i drugi val epidemije pa se moramo pomoliti dragom Bogu i držati svih mjera. Ja na pandemiju pokušavam gledati i s duhovne strane. Svaka čast našem Stožeru i stručnjacima koji su napravili jako dobar posao. Njima kapa do poda i važno je da se držimo njihovih preporuka, no bitno je i to da u naše srce ne uđe strah. Baš onako kao što su to činili naši vodeći ljudi u ovoj krizi koji su radili sve hladne glave. Zato Hrvatska i jest broj jedan u borbi protiv pandemije jer smo poznati kao ratnici i hrabri ljudi pa i naši vodeći stručnjaci nisu dozvolili da ih obuzme strah.

Hrgović je potom citirao Bibliju i Psalam 91.

- Pouzdajmo se i sada u Boga. Bog je moja utvrda i moj zaklon... Bog kaže "izbavit ću iz zamke onoga što me ljubi, zakrilit ću onoga što poznaje moje ime".

Tako je zborio Hrgović koji se povukao u medijsku zavjetrinu i koji ne bi niti došao na ovaj skup da ga za to nije zamolila nutricionistica HOO-a Mimi Vurdelja. A ta je dama za svoj trud, kako onaj svakodnevni u kontaktu sa sportašima, tako i ovaj organizacijski, bila obasuta brojnim komplimentima. Kapa dolje Mimi.