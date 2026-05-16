Najveći svjetski plesni talenti dolaze iz zagrebačkog studija Talent House!

U sportskoj dvorani Sutinska vrela, na Svjetskom prvenstvo u plesu “World Finals – International Dance Open”, plesni studio Talent House ovih je dana ostvario izniman uspjeh osvojivši titulu svjetskih prvaka te prestižnu nagradu Overall Winner cijelog natjecanja u kategoriji djece u urbanim plesovima.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Na natjecanju se okupilo više od 30 zemalja iz cijelog svijeta te preko 800 koreografija, što ovaj uspjeh čini još većim i posebnijim.

- Posebno smo ponosni na koreografiju “Dance To The Beat”, koju izvode djeca uzrasta od 7 do 9 godina, a upravo je ta koreografija osvojila prestižnu titulu Overall Winner te time postala svjetski prvak u svojoj kategoriji. Koreografija je također bila nominirana za Gala Event te odnijela pobjedu i na samoj završnoj gala večeri natjecanja. Uz to, svi naši timovi u dobnim kategorijama Mini Kids, Kids i Junior ostvarili su titule svjetskih prvaka među vrlo jakom međunarodnom konkurencijom. Naši plesači također su bili finalisti showa “Supertalent” 2024. godine, gdje su svojim izvedbama osvojili srca publike i žirija te dodatno pokazali kvalitetu rada našeg studija - kazala je Marija Debelić, voditeljica i predsjednica Talent House plesnog studija.

Ovaj uspjeh rezultat je dugogodišnjeg predanog rada, discipline, zajedništva i velike ljubavi prema plesu naših mladih plesača, ali i stručnog vodstva njihove trenerice Marije Debelić, koja iza sebe ima više od 20 godina plesnog iskustva te brojna plesna iskustva, edukacije i nastupe diljem svijeta.

- Cilj našeg rada nije samo stvaranje uspješnih plesača, već i odgoj kvalitetnih, discipliniranih i sretnih mladih ljudi koji kroz ples razvijaju samopouzdanje, radne navike, zajedništvo i ljubav prema umjetnosti i sportu.Neizmjerno smo ponosni na svu djecu, roditelje i trenere koji svakodnevno ulažu trud i srce u ovaj put te se veselimo svim budućim natjecanjima i projektima koji su pred nama - ističe Debelić.



REZULTATI TALENT HOUSE PLESNOG STUDIJA

World Finals – International Dance Open 2026.

KOREOGRAFIJE

• “Dance To The Beat”

1. mjesto – Urban Mini Kids Production

Overall Winner – svjetski prvaci cijelog natjecanja

Nominacija za Gala Event

Pobjeda na Gala Eventu

• “Bring Em Out”

1. mjesto – Urban Production Kids

Svjetski prvaci

• “The Greatest”

1. mjesto – Urban Production Juniori

Svjetski prvaci

Nominacija za Gala Event

• “School Rock Star”

3. mjesto – Open Production Kids

SOLA I DUO KATEGORIJE

• Luka Jukić

1. mjesto – Urban Solo Kids

Svjetski prvak

• Korina Miletić

2. mjesto – Urban Solo Kids

• Nina Barbarić & Marta Pavković

1. mjesto – Urban Duo Kids

Svjetske prvakinje

• Petra Princip & Amelie Jurčević

2. mjesto – Urban Duo Kids

• Lora Krakar

1. mjesto – Urban Youth Solo

Svjetska prvakinja

• Ema Puratić

2. mjesto – Urban Youth Solo

• Gabriela Špoljarić

2. mjesto – MTV Solo Kids