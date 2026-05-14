Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Atletika

Rijeka disala za male atletičare: Kantridu preplavili dječji osmijesi i sportski duh

Autor
Damir Mrvec
14.05.2026.
u 14:09

Na stadionu Kantrida održano je kvalifikacijsko natjecanje Erste Plave lige, najvećeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, u organizaciji AK Kvarner

Na stadionu Kantrida održano je kvalifikacijsko natjecanje Erste Plave lige, najvećeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, u organizaciji AK Kvarner. Na riječkom natjecanju sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Rijeke i okolice, a stadion je ponovno bio ispunjen djecom, roditeljima, učiteljima i trenerima koji su bodrili mlade natjecatelje u njihovim prvim atletskim iskustvima. Trofej za najbrojniju školu osvojila je OŠ Čavle, koja je na natjecanje dovela čak 63 natjecatelja.

Trener AK Kvarner i voditelj Erste Plave lige za Rijeku, Milan Ljubotina, istaknuo je koliko Liga znači riječkoj sportskoj zajednici:
 - Erste Plava liga u Rijeci je postala nezaobilazna, mnogima je već sinonim za atletiku. Liga je iz godine u godinu sve kvalitetnija: zajedno osmišljavamo nove ideje, uvodimo nove discipline i prilagođavamo sadržaje današnjim generacijama. Atletika je u Rijeci jedan od najpopularnijih sportova, što potvrđuje i podatak da je AK Kvarner po broju članova najbrojniji sportski klub u gradu i županiji, bližimo se brojci od tisuću članova. Ovo je projekt koji ima stvaran utjecaj na djecu i lokalnu zajednicu i zaslužuje podršku svih koji prepoznaju važnost sporta i zdravih vrijednosti.

Erste Plava liga namijenjena je djeci od 1. do 6. razreda osnovne škole, bez obzira na to bave li se već sportom ili tek žele isprobati nešto novo. Upravo u tome leži njezina posebnost, omogućiti svakom djetetu sudjelovanje u poticajnom i sigurnom okruženju koje razvija samopouzdanje, prijateljstvo i pozitivan odnos prema sportu. Kroz različite atletske discipline djeca imaju priliku otkriti vlastite sposobnosti i doživjeti sport na način prilagođen njihovoj dobi. Od svog pokretanja, Erste Plava liga okupila je oko 50.000 djece, a mnogima je upravo ovo natjecanje bilo prvi korak prema aktivnom bavljenju sportom.

Djeca koja žele nastaviti svoj sportski put mogu se uključiti u treninge putem MVPiz platforme, gdje mogu ostvariti i besplatno probno razdoblje u AK Kvarner ili drugim sportovima.

Ključne riječi
Kantrida Rijeka Erste Plava liga Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U ime transparentnosti

Poruka ministra dugoprstićima u sportu: Svaki euro treba biti vidljiv i opravdan

Donešena je odluka i da se ukida dosadašnja fleksibilnost od pet posto mogućnosti prenamjene dodijeljenih sredstava bez odobrenja Ministarstva turizma i sporta što će otežati život sportašima na natjecanjima gdje se uvijek mogu pojaviti situacije za prenamjene troškova (primjerice teže ozljede i bolnički troškovi) a dogode li se preko vikenda neće ih imati tko odobriti pa taj dio priče treba doraditi

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Slovenia v Kosovo
Video sadržaj
MATJAŽ KEK

'Mladi igrači danas imaju puno veću moć kroz agente, medije i roditelje. Ali mislim da se previše filozofira'

– Ta korelacija i suradnja moraju biti na visokoj razini. Naravno da postoje problemi. Kada vam se javi Manchester United i počne objašnjavati kako Benjamin Šeško ne bi trebao igrati prijateljsku utakmicu jer je malo ozlijeđen, onda dolazite u problem. Ja sam to rješavao tako da sam reprezentaciju postavio kao privilegij i čast. Oko toga nema rasprave – objasnio je slovenski izbornik

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!