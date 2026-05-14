Rijeka disala za male atletičare: Kantridu preplavili dječji osmijesi i sportski duh

Na stadionu Kantrida održano je kvalifikacijsko natjecanje Erste Plave lige, najvećeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, u organizaciji AK Kvarner. Na riječkom natjecanju sudjelovali su učenici osnovnih škola iz Rijeke i okolice, a stadion je ponovno bio ispunjen djecom, roditeljima, učiteljima i trenerima koji su bodrili mlade natjecatelje u njihovim prvim atletskim iskustvima. Trofej za najbrojniju školu osvojila je OŠ Čavle, koja je na natjecanje dovela čak 63 natjecatelja.

Trener AK Kvarner i voditelj Erste Plave lige za Rijeku, Milan Ljubotina, istaknuo je koliko Liga znači riječkoj sportskoj zajednici:

- Erste Plava liga u Rijeci je postala nezaobilazna, mnogima je već sinonim za atletiku. Liga je iz godine u godinu sve kvalitetnija: zajedno osmišljavamo nove ideje, uvodimo nove discipline i prilagođavamo sadržaje današnjim generacijama. Atletika je u Rijeci jedan od najpopularnijih sportova, što potvrđuje i podatak da je AK Kvarner po broju članova najbrojniji sportski klub u gradu i županiji, bližimo se brojci od tisuću članova. Ovo je projekt koji ima stvaran utjecaj na djecu i lokalnu zajednicu i zaslužuje podršku svih koji prepoznaju važnost sporta i zdravih vrijednosti.

Erste Plava liga namijenjena je djeci od 1. do 6. razreda osnovne škole, bez obzira na to bave li se već sportom ili tek žele isprobati nešto novo. Upravo u tome leži njezina posebnost, omogućiti svakom djetetu sudjelovanje u poticajnom i sigurnom okruženju koje razvija samopouzdanje, prijateljstvo i pozitivan odnos prema sportu. Kroz različite atletske discipline djeca imaju priliku otkriti vlastite sposobnosti i doživjeti sport na način prilagođen njihovoj dobi. Od svog pokretanja, Erste Plava liga okupila je oko 50.000 djece, a mnogima je upravo ovo natjecanje bilo prvi korak prema aktivnom bavljenju sportom.

Djeca koja žele nastaviti svoj sportski put mogu se uključiti u treninge putem MVPiz platforme, gdje mogu ostvariti i besplatno probno razdoblje u AK Kvarner ili drugim sportovima.