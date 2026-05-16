Marino Bloudek završio deveti na mitingu Dijamantne lige u Šangaju

Hrvatski atletičar Marin Bloudek zauzeo je deveto mjesto u utrci na 800 m na mitingu atletske "Dijamantne lige" koji je u subotu održan u Šangaju.
Bloudek je 800 m istrćao s vremenom 1:45:02, dok je najbrži bio Mark English iz Irske s rekordom mitinga 1:43.85. Drugo je mjesto zauzeo Kethobogile Hainbgura iz Bocvane(1:43.85), a treće Amerikanac Brandon Miller (1:44.00).
Današnji rezultat je za sekundu sporiji od hrvatskog rekorda.
