Koliko su sportski savezi plaćali fešte, ručkove... Skijaški savez lani na putovanja potrošio 2 milijuna eura

U nedostatku službenih informacija o trošenju javnog novca u sportskim savezima, napravili smo ono što dosad nitko nije – dosje na temelju analize financijskih izvještaja svih 87 sportskih saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Ne objavljuju svi savezi na svojim web-stranicama financijska izvješća, a posebice ne ažurno, ali financijska izvješća neprofitnih organizacija, pa i svih 87 sportskih saveza i HOO-a, i to za većinu od 2013. do 2025., dostupna su u Registru neprofitnih organizacija. Imali smo namjeru analizom pokušati utvrditi kako se u savezima raspolaže novcem, s obzirom na to da gotovo svi oni od države i HOO-a dobiju određena sredstva, neki i milijune eura. Zbog očekivanih reakcija koje prate propitivanje funkcioniranja općenito nedodirljivih udruga, a osobito sportskih, nužne su i uvodne napomene.