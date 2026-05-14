Kad dah postane poruka: Plitvički maraton u znaku borbe za plućnu hipertenziju

Ovogodišnji, 41. Plitvički maraton održat će se 6. i 7. lipnja u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Okupit će trkače iz rekordnih 46 svjetskih zemalja, a ovogodišnje izdanje nosi snažnu humanitarnu poruku podrške oboljelima od plućne hipertenzije.

Najstariji poznati maraton time još jednom potvrđuje svoj međunarodni ugled, no 41. Plitvički maraton neće biti samo priča o kilometrima, rezultatima i sportskom izazovu. U suradnji s udrugom PH Plava krila i Crvenim križem Zagreb, maratonski vikend bit će posvećen podizanju svijesti o plućnoj hipertenziji, ozbiljnoj i često nedovoljno prepoznatoj bolesti koja oboljelima svakodnevno oduzima ono što većina ljudi uzima zdravo za gotovo – dah.

Pod okriljem organizacije The Great Refresh i Nacionalnog parka Plitvička jezera, 41. Plitvički maraton ove godine dodatno povezuje sport, prirodu, zdravlje i solidarnost.

Trkači dobro znaju što znači ostati bez daha. Znaju kako izgleda uspon, ubrzanje, posljednji kilometar i borba sa samim sobom. No za osobe koje žive s plućnom hipertenzijom, nedostatak daha nije trenutak sportskog napora koji prolazi nakon cilja. To je dio svakodnevnog života.

Plućna hipertenzija je bolest krvnih žila pluća koja opterećuje srce i može značajno ograničiti svakodnevne aktivnosti. Simptomi poput kratkoće daha, umora, slabosti, vrtoglavice, pritiska u prsima ili oticanja nogu često se mogu zamijeniti s lošom kondicijom, stresom ili drugim zdravstvenim stanjima, zbog čega bolest nerijetko dugo ostaje neprepoznata.

Upravo zato će 41. Plitvički maraton biti mjesto na kojem će se o plućnoj hipertenziji govoriti jasno, vidljivo i među ljudima koji najbolje razumiju simboliku daha, napora i svakog novog koraka.

Tijekom maratonskog vikenda, posjetitelji i natjecatelji moći će posjetiti štand udruge Plava krila i Crvenog križa Zagreb, informirati se o bolesti te obaviti osnovne provjere zdravlja. Na štandu će biti moguće izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi i oksimetriju.

- Suradnja s 41. Plitvičkim maratonom i The Great Refreshom za udrugu Plava krila i osobe oboljele od plućne hipertenzije znači mnogo više od vidljivosti. To je prilika da o rijetkoj, ozbiljnoj i često nedovoljno prepoznatoj bolesti govorimo upravo ondje gdje se simbolika daha najbolje razumije – među trkačima, sportašima i rekreativcima.

Za naše oboljele, koji se svakodnevno suočavaju s nedostatkom daha, umorom i ograničenjima koja okolina često ne vidi, ovakva podrška šalje snažnu poruku da nisu sami. Posebno nam je važno što se svijest o plućnoj hipertenziji širi kroz događaj koji promiče zdravlje, kretanje i boravak u prirodi, jer upravo svaki novi korak i svaki novi dah simboliziraju borbu naših pacijenata.

Ove godine kroz Plitvički maraton obilježavamo i Svjetski dan plućne hipertenzije, što ovoj suradnji daje dodatnu važnost i priliku da zajedno pošaljemo poruku podrške oboljelima diljem Hrvatske i Europe - poručuje Zdenka Bradač, predsjednica udruge PH Plava krila Croatia.

Bradač ističe kako sportski događaji imaju posebnu snagu u približavanju iskustva oboljelih široj javnosti, jer na jednostavan i snažan način povezuju iskustvo napora s iskustvom bolesti.

- Važno je da se o plućnoj hipertenziji govori i kroz sportske događaje jer simptomi bolesti često dugo ostaju neprepoznati ili se pogrešno pripisuju lošoj kondiciji, stresu ili običnom umoru. Trkači i rekreativci dobro znaju kako izgleda ostati bez daha nakon napora, no osobe s plućnom hipertenzijom taj osjećaj mogu imati i pri najjednostavnijim svakodnevnim aktivnostima, a kako bolest napreduje, i u stanju mirovanja.

Upravo zato slogan naše kampanje ‘Ostani bez daha za PH ’snažno povezuje sportsku zajednicu s iskustvom oboljelih. Kroz ovakve događaje možemo educirati javnost da obrati pažnju na simptome, ali i razvijati empatiju prema osobama koje žive s ovom nevidljivom bolešću”, dodaje Bradač.

Prijavljeni natjecatelji iz 46 zemalja potvrđuju da je Plitvički maraton prerastao okvire nacionalne utrke i postao događaj koji privlači trkače iz cijelog svijeta.

Njegova posebnost nije samo u tradiciji, nego i u ambijentu u kojem se održava, jednom od najprepoznatljivijih prirodnih simbola Hrvatske, u krajoliku u kojem se sport susreće s ljepotom šuma, jezera i slapova.

Ovogodišnji program donosi utrke za odrasle i djecu: Plitvičku peticu na 5 kilometara, utrku Wannabe 10 na 9 kilometara, Polumaraton Valentina Valjak na 21 kilometar i maraton na 42 kilometra. Tu su i četiri dječje utrke za različite dobne kategorije.

Utrke na 5 i 9 kilometara održat će se u subotu, 6. lipnja, sa startom u 17:30 sati, dok su polumaraton i maraton na rasporedu u nedjelju, 7. lipnja, sa startom u 9 sati. Svemu prethode dječje utrke koje startaju u subotu od 15:45. Start i cilj svih utrka nalaze se kod Sportske dvorane u ŠRC-u Mukinje.

Udruga Plava krila osnovana je s ciljem potpore i edukacije oboljelih od plućne hipertenzije, koja ne mijenja samo zdravstveno stanje osobe. Ona mijenja ritam svakodnevice, obiteljske planove, radnu sposobnost, emocionalnu sigurnost i osjećaj uključenosti u društvo. Upravo zato javne akcije poput ove imaju važnost koja nadilazi jedan vikend i jednu utrku.

- Svima koji primjećuju simptome poput neobjašnjive kratkoće daha, umora, vrtoglavice, slabosti ili osjećaja pritiska u prsima želim poručiti da ne ignoriraju svoje tijelo. Posebno je važno reagirati ako se simptomi ponavljaju ili pogoršavaju tijekom aktivnosti koje su prije mogli obavljati bez teškoća.

Plućna hipertenzija jest rijetka bolest, ali njezino rano prepoznavanje može značajno utjecati na kvalitetu i duljinu života. Zato je važno potražiti liječnički savjet i učiniti dodatne pretrage kada osoba osjeti da nešto nije u redu. Mnogi oboljeli mjesecima, pa i godinama traže odgovor na svoje simptome, a upravo podizanje svijesti može pomoći da se do dijagnoze dođe ranije.

Većinu oboljelih od plućne hipertenzije čine žene, često u najaktivnijem životnom razdoblju, kada grade karijeru, obitelj i planiraju budućnost. Ova bolest ne mijenja samo zdravstveno stanje osobe, nego i život cijele obitelji. Kada bolest uznapreduje, mnogi oboljeli više ne mogu raditi niti normalno funkcionirati u svakodnevnim aktivnostima, što ostavlja ozbiljne ekonomske, socijalne i emocionalne posljedice.

Zato je važno o plućnoj hipertenziji govoriti ne samo kao o zdravstvenom problemu, nego i kao o izazovu koji utječe na kvalitetu života, mentalno zdravlje, financijsku sigurnost i društvenu uključenost oboljelih i njihovih bližnjih. Svaka prilika za podizanje svijesti za nas je iznimno važna, jer iza svake dijagnoze stoje stvarni ljudi, njihove obitelji, snovi, planovi i svakodnevne borbe.- zaključuje Bradač.